L’Affichage privé du Samsung Galaxy S26 Ultra sera encore plus efficace grâce à ce système intelligent

Le futur Galaxy S26 Ultra de Samsung continue de se dévoiler à travers des fuites. La dernière en date montre comment son Affichage privé pourrait s’activer automatiquement pour protéger vos informations sensibles.

Dans les lieux publics, l’écran d’un smartphone attire toujours l’œil. Qu’il s’agisse d’un message privé ou d’un code confidentiel, difficile d’éviter les regards curieux. Certains utilisent des films spéciaux pour limiter l’angle de vision, mais ces accessoires réduisent la luminosité et le confort d’utilisation. C’est ce problème que Samsung chercherait à résoudre avec une fonction intégrée directement dans le logiciel de son futur Galaxy S26 Ultra.

En septembre déjà, des fuites évoquaient l’arrivée d’une option baptisée « Private Display », ou Affichage privé, dans la surcouche One UI 8.5. Cette fonction limiterait la visibilité de l’écran lorsqu’il est observé de côté. Désormais, une nouvelle fuite publiée sur X précise que cette fonction du Galaxy S26 Ultra pourrait même s’activer automatiquement dans certains environnements, comme un ascenseur ou les transports en commun.

The next S26 Ultra will have a privacy feature that keeps people from peeking at your screen. pic.twitter.com/tFcgeFpCqG — Ach (@achultra) October 2, 2025

L’Affichage privé du Galaxy S26 Ultra pourrait s’activer automatiquement en public

Les captures d’écran issues d’une fuite de l’interface One UI 8.5 montrent que le mode Affichage privé serait personnalisable. L’utilisateur pourrait choisir de masquer certaines applications jugées sensibles, de bloquer l’affichage des notifications ou encore de protéger des photos. Un mode de confidentialité renforcée permettrait aussi d’assombrir l’écran pour le rendre illisible de côté. L’objectif serait de proposer une alternative moderne aux films de confidentialité, mais sans perte de confort visuel.

Concrètement, imaginez que vous soyez dans le métro en train de consulter votre application bancaire. Avec l’Affichage privé activé, la personne assise à côté de vous ne verrait qu’un écran assombri, alors que vous, placé en face, verriez toutes les informations normalement. Le même principe pourrait s’appliquer à la lecture d’un message sensible ou à l’ouverture d’une application de messagerie.

Le Galaxy S26 Ultra serait le premier modèle concerné par ces tests. Mais il s’agit encore d’indices logiciels, et Samsung pourrait modifier ou reporter la fonction d’ici au lancement officiel. Si elle est bien intégrée, l’Affichage privé marquerait un tournant dans la protection de la vie privée sur smartphone, en mettant la confidentialité au même niveau que la puissance ou la photographie dans les priorités du constructeur.