Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait embarquer un processeur inédit et surprendre tout le monde

Le futur Galaxy S26 Ultra ne serait pas tout à fait celui que l’on attendait. Samsung préparerait un changement qui pourrait transformer sa puissance et surprendre les fans de la gamme.

À chaque nouvelle génération de Galaxy Ultra, la question des performances revient au premier plan. Jusqu’ici, Samsung réservait toujours le meilleur processeur Snapdragon de Qualcomm à son modèle phare, afin de garantir une puissance identique dans tous les pays. Le Galaxy S25 Ultra, par exemple, était équipé du Snapdragon 8 Elite, un processeur reconnu pour sa rapidité et sa stabilité. En revanche, les autres modèles de la gamme utilisaient parfois un processeur Exynos maison, moins apprécié car jugé moins performant.

Selon un rapport du Korea Herald, la future gamme Galaxy S26, attendue pour janvier 2026, pourrait être équipée uniquement du processeur Exynos 2600 conçu par Samsung. Même le modèle Ultra, qui depuis trois ans utilisait exclusivement un Snapdragon haut de gamme, serait concerné. Jusqu’ici, la version la plus chère était toujours livrée avec le meilleur processeur Qualcomm, reconnu pour ses performances.

Le futur Galaxy S26 Ultra miserait sur un processeur Exynos inédit et plus puissant que prévu

Si cette information se confirme, Samsung prendrait un tournant majeur. L’Exynos 2600 serait fabriqué avec une finesse de gravure en 2 nanomètres, contre 3 nm pour la dernière puce Snapdragon. En théorie, plus ce chiffre est bas, plus la puce gagne en puissance et en efficacité. Les premiers tests publiés sur Geekbench affichent des scores supérieurs au Snapdragon 8 Elite actuel et proches de ceux de l’iPhone 16 Pro. Une telle avancée pourrait ainsi redonner confiance dans les processeurs maison fabriqués par la marque, longtemps jugés en retrait.

L’Exynos 2600 bénéficierait aussi d’un nouveau système de gestion thermique pour limiter la chauffe et d’un GPU conçu en interne, rompant avec les anciens modèles basés sur AMD. Reste à savoir si les utilisateurs accepteront ce changement. La réputation des Snapdragon reste forte, surtout auprès des amateurs de performances. Mais si Samsung parvient à prouver que son Exynos est à la hauteur, le Galaxy S26 Ultra pourrait inaugurer une nouvelle ère où la marque s’affranchit de Qualcomm pour ses modèles les plus prestigieux.