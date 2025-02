Galaxy S25 : le smartphone Samsung est 300 € moins cher chez Boulanger

Le Galaxy S25 fait l'objet d'une belle affaire à saisir chez Boulanger. Pendant quelques heures seulement, le smartphone Samsung bénéficie d'une remise globale de 300 euros grâce à un code promo et à un bonus de reprise.

Si vous voulez vous offrir l'un des derniers smartphones Samsung, sachez que Boulanger effectue une offre intéressante sur le Galaxy S25. Jusqu'à ce soir, le téléphone de la marque coréenne disponible dans sa version 128 Go est à 801,99 euros au lieu de 901,99 euros avec le code 100S25. En plus de la remise de 100 euros, le smartphone S25 est éligible à un bonus de reprise de 200 euros, à condition de rendre un ancien appareil de la firme asiatique. Au total, le Samsung Galaxy S25 revient à 601,99 euros.

Boulanger baisse le prix du Samsung Galaxy S25 grâce à une double remise

Dévoilé au même moment que les S25+ et S25 Ultra, le Galaxy S25 embarque un écran Dynamic AMOLED 2x Infinity-O de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une densité à 418 ppp, un taux de rafraichissement à 120 Hz et un verre Gorilla Glass Victus 2. Le smartphone Samsung dispose aussi d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octo-Core cadencé à 4.47 GHz, d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 25W et du système d'exploitation mobile Android 15 associé à une surcouche Samsung One UI 7.

La partie APN du Galaxy S25 est composée d'un triple capteur de 50 MP (Dual Pixel, OIS, ouverture f/1.8, 85°) + 12 MP (grand angle 120°, ouverture f/2.2) + 10 MP (téléobjectif, OIS, zoom optique x3, zoom digital x10, ouverture f/2.4, 36°) et d'une caméra frontale de 12 MP (ouverture f/2.2, autofocus, 80°). Enfin, la connectivité du smartphone est constituée de la 5G LTE, du NFC, du Bluetooth 5.4, du GPS, du Wi-Fi 7 (2.4/5/6 GHz), d'un lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, de la reconnaissance faciale et de l'USB Type C. Besoin d'en savoir plus ? Découvrez notre article dédié au test du Samsung Galaxy S25.