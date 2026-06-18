Galaxy S23 : une ligne rose apparaît sur l’écran de certains modèles, la faute à One UI 8.5 ?

Plusieurs détenteurs d'un Galaxy S23 de Samsung se plaignent de l'apparition d'une ligne rose sur l'écran de leur mobile. Leur point commun : elle survient après la mise à jour vers One UI 8.5. Mais est-ce vraiment lié ?

On prend les mêmes et on recommence. Vous vous souvenez sûrement du bug de la ligne verte qui a touché de nombreux smartphones Galaxy de Samsung en 2024. À l'époque, le phénomène prend tellement d'ampleur que l'entreprise sud-coréenne propose de les réparer gratuitement. Uniquement en Inde en revanche. Ce n'est pas une coïncidence, vous allez comprendre. Il se trouve que bien plus récemment, en avril 2026, la ligne verte est de retour sur plusieurs Galaxy.

L'affaire fait beaucoup moins de bruit qu'il y a deux ans, mais voilà que désormais, c'est une ligne rose qui vient barrer la dalle des Galaxy S23. Les témoignages affluent sur les réseaux sociaux et les forums de Samsung, avec un point commun : le défaut d'affichage apparaît juste après la mise à jour vers One UI 8.5. Il n'en faut pas plus pour que les personnes concernées accusent la nouvelle version de la surcouche Android. Sauf que ce n'est pas vraiment elle la coupable.

Le bug de la ligne rose sur les Galaxy S23 est-il lié à la mise à jour vers One UI 8.5 ?

La réponse est “oui et non“. Techniquement, ce n'est pas la mise à jour en elle-même qui est responsable. Dans le sens où One UI 8.5 ne provoque pas l'apparition de la ligne rose. C'est en réalité le processus de mise à jour, associé aux conditions dans lequel il est effectué. Rappelez-vous que nous parlions de l'Inde au début de cet article. Or, il s'avère que la majorité des interventions concernant le bug viennent de ce pays.

En ce moment en Inde, il fait chaud et humide, les températures dépassant facilement les 30° Celsius sur une très grande majorité du territoire. Mettre à jour son smartphone le fait chauffer plus que d'habitude, et encore davantage s'il est branché à un chargeur durant l'opération, comme le racontent certaines victimes de la ligne rose.

Cette dernière résulte d'un problème matériel causé par une chaleur excessive de l'appareil, favorisé par le fait de le mettre à jour. Sur Reddit, un internaute conseille carrément de le placer avant sous la climatisation, ou à défaut un ventilateur.