Galaxy S23 et Galaxy Book3 : les précommandes sont ouvertes, avec des bonus intéressants à la clé

Samsung a présenté les nouveaux smartphones de sa gamme phare ainsi que des ultrabooks remis au goût du jour, des produits premium visant les utilisateurs les plus exigeants. Pour l’occasion, la marque propose des offres de précommande attractives jusqu’au 16 février 2023.

PRECOMMANDEZ LE GALAXY S23 OU GALAXY S23+

PRECOMMANDEZ LE GALAXY S23 ULTRA

PRECOMMANDEZ UN GALAXY BOOK3

Android tient son nouveau fleuron technologique : l’ambitieux Galaxy S23 Ultra est officiel, accompagné des Galaxy S23 et S23+. Samsung en a profité pour lancer à leurs côtés une flopée d’ordinateurs portables appartenant à la série Galaxy Book3. Tous ces appareils peuvent déjà être achetés, et il est possible de faire de sacrées économies et de bénéficier de plusieurs avantages en précommandant.

Deux fois plus de stockage

La grande idée de Samsung avec ce lancement est d’offrir aux utilisateurs le double de stockage pour leurs appareils, au prix d’une configuration moins musclée. Par exemple, le Galaxy S23 Ultra embarquant 1 To d’espace peut être acquis pour le tarif de la version à 512 Go, qui elle-même est vendue au prix du Galaxy S23 Ultra 256 Go. Le Galaxy S23+ équipé de 512 Go de stockage est proposé au prix de celui de 256 Go, et idem pour le Galaxy S23 avec 256 Go, facturé le même montant que la variante 128 Go.

Le même principe est appliqué aux laptops. Les Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 360 et Galaxy Book3 360 Pro sont disponibles en précommande avec 512 Go de stockage pour le tarif normalement appliqué aux versions 256 Go de ces modèles.

Jusqu’à 610 euros de remise avec le programme de reprise

Pour faire baisser le prix du smartphone ou de l’ordinateur portable, Samsung propose de reprendre l’un de vos anciens appareils pour obtenir une remise immédiate, dont la valeur dépend du modèle du terminal et de son état. Il doit s’agir d’un smartphone ou d’une tablette, et dans le cas des Galaxy S23, le fabricant garantit de reprendre votre ancien smartphone Samsung en bon état à sa valeur de reprise maximale.

De plus, Samsung ajoute un bonus de reprise, quel que soit l’appareil rendu. Celui-ci s’élève à 150 euros pour l’acquisition d’un Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra et à 200 euros en cas d’achat d’un PC portable de la série Galaxy Book3. En cumulant la valeur de l’appareil repris et le bonus, il est possible d’économiser jusqu’à 479 euros sur un Galaxy S23 ou S23+, jusqu’à 610 euros sur un Galaxy S23 Ultra et jusqu’à 500 euros sur un Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 360 ou Galaxy Book3 360 Pro.

Des économies et plus de choix sur le site officiel de Samsung

Précommander un Galaxy S23 ou un Galaxy Book3 directement depuis le site officiel de Samsung donne droit à des avantages supplémentaires. Pour faire encore plus d’économies, vous pouvez profiter d’une réduction de 5% sur votre première commande avec votre compte Samsung.com. Par ailleurs, vous obtenez 5% du montant de votre achat en points Samsung Rewards, qui peuvent être utilisés pour financer une future commande chez Samsung.

La boutique officielle du constructeur offre également des facilités de paiement, avec la possibilité de payer en 3, 4,10, 12, 20, 24, 30 ou 36 fois sans frais ou d’opter pour une location plutôt qu’un achat.

Enfin, certains produits disposent de coloris exclusifs à Samsung. Le Galaxy S23 Ultra y est disponible en graphite, bleu ciel, lime et rouge en plus des couleurs habituelles. Le Galaxy S23 et le S23+ sont quant à eux proposés en graphite et lime, des modèles introuvables en dehors de la boutique officielle.

Une assurance Samsung Care+

La précommande d’un mobile ou d’un ultrabook donne droit à un an d’assurance Samsung Care+ offert. Celle-ci autorise jusqu’à deux demandes de réparation sur une période de douze mois. L’assurance couvre les dommages accidentels, comme un écran cassé ou si le smartphone ne fonctionne plus ou mal après être tombé dans l’eau. Le produit est pris en charge par des techniciens agréés, qui réparent l’appareil et remplacent si nécessaire des composants à l’aide de pièces Samsung d’origine. En cas d’impossibilité de réparer, le terminal est échangé avec un autre.

Des accessoires et périphériques à prix réduit

Pour embrasser pleinement l’expérience Samsung Galaxy et jouir de la transparence et de la fluidité d’utilisation des appareils de l’écosystème entre eux, la marque rend ses accessoires et périphériques plus abordables pour les clients qui investissent dans un smartphone Galaxy S23 ou un ordinateur portable Galaxy Book3.

Si vous achetez un Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra, vous disposez de 50 euros de remise sur l'acquisition d'une montre connectée Galaxy Watch5 Series ou d’écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro. De quoi entrer encore un peu plus dans l’environnement connecté créé par Samsung. Attention, cette offre n’est pas cumulable avec le programme de reprise d’un ancien appareil.

Si vous comptez vous procurer un Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 360 ou Galaxy Book3 360 Pro, vous bénéficiez cette fois de 25% de réduction sur tous les modèles et coloris de Galaxy Watch5 et Watch5 Pro, sur tous les coloris de Galaxy Buds2 Pro et sur toutes les capacités et tous les coloris de disques SSD portables T7 Shield. La remise est appliquée directement au panier en ajoutant le produit désiré. Et cette fois-ci, la promotion est bien cumulable avec l’offre de reprise.

Le stylet est inclus

Samsung fournit sans surcoût un stylet S-Pen avec ses produits compatibles. Il est compris avec le Galaxy S23 Ultra, un smartphone pensé pour la productivité comme les Note en leur temps. Le smartphone est même doté d’un emplacement spécifique pour ranger le S-Pen en lieu sûr et le recharger sans effort.

Les ordinateurs portables hybrides Galaxy Book3 360 et Galaxy Book3 360 Pro viennent aussi avec un stylet, qui procure une utilisation et une navigation confortables sur l’écran tactile inclinable à 360° de ces ultrabooks. Ceux-ci peuvent adopter plusieurs modes d’affichage grâce à leur charnière solide et innovante.

PRECOMMANDEZ LE GALAXY S23 OU GALAXY S23+

PRECOMMANDEZ LE GALAXY S23 ULTRA

PRECOMMANDEZ UN GALAXY BOOK3

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.