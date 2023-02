Le smartphone POCO X5 5G débarque chez AliExpress à moins de 300€ !

AliExpress vous propose le POCO X5 5G à moins de 300€ pour sa sortie ! Pour l'occasion, on vous détaille l'offre et le smartphone ci-dessous.

Alors qu'il vient tout juste de sortir, le POCO X5 5G est déjà à prix mini chez AliExpress ! Pendant 3 jours à partir de ce matin, le site propose en effet le smartphone pour seulement 299,87€.

Il est de plus expédié depuis la France métropolitaine et livré gratuitement. AliExpress vous le propose en noir, vert et bleu et également avec deux versions : 6Go de RAM et 128Go SSD ou 8Go de RAM et 256Go SSD.

Le nouveau POCO X5 5G à moins de 300€ : on vous présente le smartphone

Doté d'un design intemporel et élégant, le POCO X5 5G est très léger et fin et s'adapte ainsi à tous les styles. Mais cela ne l'empêche pas de proposer une batterie performante de 5000mAh pour une autonomie de plusieurs jours sans problème. Il offre en effet jusqu'à 2 jours d'utilisation quotidienne. Avec le smartphone chargé à 100%, vous pouvez notamment :

Passer 20h d'appel.

Enregistrer une vidéo en 1080p pendant 13h.

Regarder 21h de vidéo.

Ecouter 192h de musique.

Et pour ceux qui arriveraient encore à bout de son autonomie, il propose également la charge rapide 33W.

Côté performances, il est équipé d'un processeur Snapdragon 695. Il peut ainsi vous suivre qu'importe vos activités. Il propose également la compatibilité 5G pour jusqu'à 2,5Gbit/s de vitesse de téléchargement (en fonction de votre offre mobile).

Vous aimez la photographie ? Il propose une triple caméra arrière avec un module principal de 48Mp, un module ultra grand angle de 8Mp et un objectif macro de 2Mp.

Le smartphone est également parfaitement calibré et fabriqué pour réduire le plus possible la lumière bleue afin de vous offrir un confort optimal pour les yeux.

