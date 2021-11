Galaxy S22 et S22+ : découvrez la fiche technique de l’appareil photo avant le lancement

Les Galaxy S22 et S22+ ne sont pas attendus avant plus de deux mois, mais nous connaissons déjà leurs caractéristiques photo. Il semble que Samsung ait décidé d’améliorer significativement la partie photo des smartphones.

Peu de temps après avoir dévoilé la configuration photo du Galaxy S22 Ultra, Ice Universe a désormais dévoilé plus de détails concernant la fiche technique du Galaxy S22. Comme c’était déjà le cas les années précédentes, les deux smartphones haut de gamme de Samsung utiliseront la même configuration photo.

Comme l’avaient laissé entendre les fuites précédentes, Samsung optera cette année pour un capteur principal de 50 MP de 1/1.57 pouce avec une ouverture f/1.8 et des pixels individuels de 1 micron. Ces caractéristiques techniques correspondent au ISOCELL GN5 que Samsung avait introduit au mois de septembre aux côtés du premier capteur de 200 MP au monde. Il devrait permettre aux Galaxy S22 et S22+ de capturer plus de détails que l’ancien capteur de 12 MP des Galaxy S21, tout en améliorant le rendu des photos en basse luminosité.

Les Galaxy S22 ont enfin droit à un véritable téléobjectif

On retrouvera deux autres capteurs photo à l’arrière, un capteur ultra grand-angle de 12 MP 1/2.55 pouces avec une ouverture de f/2.2, le même que sur les Galaxy S21, ainsi qu’un nouveau téléobjectif. Samsung a décidé d’opter pour un minuscule capteur téléobjectif 10 MP 1/3.94 pouces f/2.4, qui offrira enfin un zoom optique 3X. Pour rappel, sur les Galaxy S21, le téléobjectif n’offrait qu’un zoom optique 1.1X, il s’agira donc d’une amélioration importante par rapport à la génération précédente.

Enfin, à l’avant, Samsung aurait choisi d’utiliser la même caméra selfie de 10 MP que les Galaxy S21. Mesurant 1/3.24 pouces, elle propose une ouverture de f/2.2 et des pixels individuels de 1,22 micron. Elle offrira donc de bonnes performances en basse luminosité, même si nous aurions préféré que Samsung adopte le capteur selfie de 40 MP du Galaxy S21 Ultra sur toute la nouvelle génération.

Il faudra se montrer patient avant de voir les Galaxy S22 et S22+ arriver sur le marché, puisque Samsung ne les présentera que le 8 février prochain. Le géant coréen devrait ensuite les rendre disponibles pour tous 10 jours plus tard, le 18 février 2022.