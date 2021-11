WhatsApp : Android 12 provoque de gros bugs dans les vidéos, comment résoudre le problème

Basée sur Android 12, la mise à jour One UI 4 est en cours de déploiement sur les Galaxy S21. Et les premiers bugs commencent à être signalés. Certains utilisateurs ont ainsi déploré l'apparition de bandes vertes disgracieuses sur les vidéos envoyées sur WhatsApp.

Dans nos contrées, Android 12 commence enfin à prendre ses quartiers sur les Samsung Galaxy S21, via la surcouche One UI 4. Mais comme à l'accoutumée, l'arrivée du nouveau système d'exploitation n'est pas exempt de bugs. En l'occurrence, les détenteurs de Galaxy S21 ont déploré l'apparition de bandes vertes sur les vidéos partagées sur WhatsApp. Bandes qui surgissent généralement sur les bordures des séquences envoyées via l'application.

Les utilisateurs ont déferlé sur les forums d'entraide de Samsung pour signaler le problème. « Toutes les vidéos que j'envoie sur Whatsapp ont une bande verte sur le côté depuis la dernière mise à jour », pointe notamment un internaute désabusé. Un problème inédit qui n'avait encore jamais été signalé sur Android 11.

Bugs sur les vidéos WhatsApp : les Pixel et les OnePlus sont aussi touchés

Et le bug a également touché d'autres modèles de smartphones à l'instar des Pixel 6 et des OnePlus. Preuve que le problème est étroitement lié à Android 12. Sur le nouvel OS, il semble que les vidéos soient bien plus compressées par WhatsApp. Le cas échéant, le problème pourrait être résolu rapidement grâce à une mise à jour logicielle.

Reste toutefois à savoir qui se chargera de la pondre. Google va-t-il mettre à jour son nouvel OS ? WhatsApp va-t-il mettre au point un correctif ? Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation dès que nous en saurons plus à ce sujet.

À noter qu'un modérateur du forum Samsung a conseillé aux utilisateurs de vider le cache de l'application WhatsApp pour venir à bout du bug. Une astuce qui a fonctionné chez certains utilisateurs. Pour vider le cache de WhatsApp, suivez ces quelques étapes (le chemin peut varier légèrement en fonction des surcouches) :

Accédez aux Paramètres puis à la partie Applications. Cliquez sur l'application visée puis identifiez la section stockage. Appuyez enfin sur Vider le cache.

