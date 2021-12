Galaxy S21 FE : découvrez le prix du smartphone de Samsung avant son lancement

Alors que Samsung n’a toujours pas présenté son Galaxy S21 FE, le dernier modèle de la gamme du même nom, on connaît déjà le prix du smartphone. Il serait légèrement moins cher que la génération précédente.

Comme à chaque nouveau modèle de smartphone Samsung, nos confrères de WinFuture ont réussi à se procurer le prix de l’appareil avant son lancement officiel. Les fuites précédentes avaient laissé entendre que le Galaxy S21 FE serait moins cher que la génération précédente, notamment à cause de ses multiples reports et de l’arrivée imminente des Galaxy S22, et c’est finalement bien le cas.

En effet, d’après WinFuture, le Galaxy S21 FE arriverait en Europe à un prix de 649 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 699 euros pour la version avec 256 Go de stockage. C’est 100 euros de moins que le Galaxy S20 FE de l’année dernière, puisqu’il avait été lancé à 759 euros. Les Galaxy S22 arrivant en février, il était logique que Samsung brade son nouveau smartphone pour que les clients n’attendent pas la nouvelle génération.

Le Galaxy S21 FE utilisera un SoC Exynos 2100 en Europe

Selon WinFuture, le Galaxy S21 FE européen utilisera bien un SoC Exynos 2100 comme les autres Galaxy S21, plutôt que d’utiliser un Snapdragon 888 de Qualcomm. Nous avions d’ailleurs déjà pu voir le smartphone (nommé SM-G990E) équipé de cette puce sur le benchmark Geekbench. Il devrait proposer des performances identiques aux autres modèles de la gamme.

Enfin, WinFuture en a profité pour partager de nouveaux rendus officiels du smartphone, qui confirment encore une fois son design. Il ressemble comme deux gouttes d’eau au Galaxy S21 classique, puisqu’il utilise toujours le même module photo avec trois capteurs placés à la verticale et un écran poinçonné FHD+ 120 Hz. Le dos du smartphone est en plastique plutôt qu’en verre, comme le Galaxy S21.

Le Galaxy S21 FE du géant coréen n’arrivera pas avant au moins un mois, puisque Samsung aurait prévu l’événement Unpacked le 4 janvier prochain. D’ici là, on s’attend à ce que d’autres informations concernant le smartphone soient dévoilées, dont notamment la fiche technique complète.

Source : WinFuture