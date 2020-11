Galaxy S21 (S30) : Samsung pourrait inclure des écouteurs sans fil dans la boîte

Les Galaxy S21 (S30) seraient livrés avec une paire d'écouteurs sans fil dans la boîte. Samsung aurait en effet décidé de ne plus inclure d'écouteurs filaires avec ses smartphones. La firme compenserait leur absence en offrant des Galaxy Buds Beyond aux acheteurs.

Comme son rival Apple, Samsung n'inclurait pas d'écouteurs filaires ou de chargeur dans la boîte de ses futurs smartphones. Les premiers smartphones concernés seraient les Galaxy S21 (S30). En France, une législation devrait cependant contraindre Samsung à fournir une paire d'écouteurs filaires. En effet, Apple a été obligé de glisser des EarPods dans la boîte des iPhone 12 vendus en France.

Mais contrairement à Apple, Samsung serait bien décidé à compenser l'absence des écouteurs filaires conçus par AKG dans la boîte, rapportent nos confrères du Top Daily, un média sud-coréen. D'après les informations obtenues par le média, la marque glisserait une paire d'écouteurs sans fil dans la boîte.

Des Galaxy Buds Beyond dans la boîte des Galaxy S21

Aux dernières nouvelles, il s'agirait des Galaxy Buds Beyond, une nouvelle itération de ses écouteurs sans fil. Comme ses prédécesseurs, les Galaxy Buds Live, les Buds Beyond opteraient pour un design intra-auriculaire (avec un dispositif qui pénètre dans le conduit auditif). Récemment, Samsung a d'ailleurs déposé le nom « Galaxy Buds Beyond » auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), indiquant un lancement imminent.

Mais toujours d'après Top Daily, Samsung hésiterait encore sur la marche à suivre. Plutôt que d'offrir une paire d'écouteurs à plus de 150€, la firme pourrait se contenter d'offrir les écouteurs aux personnes ayant précommandé les Galaxy S21. C'était déjà le cas cette année et l'année précédente. Lors des précommandes des Galaxy S20+ et Ultra, Samsung offrait en effet une paire de Galaxy Buds+ gratuitement. Un an plus tôt, la marque avait déjà offert des Galaxy Buds lors des précommandes des Galaxy S10 et S10+.

Pour rappel, Samsung présenterait les Galaxy S21 (S30) avec plusieurs semaines d'avance sur son calendrier habituel. En effet, les dernières fuites tablent sur une conférence Unpacked le 14 janvier 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

