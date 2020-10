Le Samsung Galaxy S21 n’inclurait pas de chargeur ni d’écouteurs dans la boîte

Le Galaxy S21 de Samsung arrivera en 2021, mais déjà les informations commencent à apparaître sur ce prochain smartphone haut de gamme. Le constructeur Corréen pourrait par exemple ne pas inclure de chargeur ni d’écouteur dans la boite du téléphone, suivant ainsi les pas d’Apple.

Le Galaxy S21 sortira en 2021, si tout va bien. Il est actuellement en développement dans les locaux du constructeur. Certains éléments de la fiche technique du flaship de Samsung sont même apparus sur le net. Mais aujourd’hui, c’est une autre donnée qui nous intéresse. En effet, selon SamMobile, qui relaie des médias Corréen, Samsung pourrait faire le choix de ne pas inclure de chargeur dans la boîte du Galaxy S21. Les écouteurs pourraient également être aux abonnés absents. Ainsi, Samsung pourrait suivre la voie d’Apple, qui a déjà fait le choix de n’inclure que le téléphone dans sa boîte.

C’est lors de la présentation de l’iPhone 12 qu’Apple a annoncé la chose. Ne pas mettre de chargeurs ni d’écouteurs est motivé par deux facteurs. Ecologique, tout d’abord, puisqu’une boite réduite permet d’en mettre plus sur les palettes et diminue le coût de transport. De même, les chargeurs inutiles polluent et nombre d’utilisateurs sont déjà équipés. Il y a également une motivation économique, les smartphones ne coûtant pas moins chers. De plus, certains utilisateurs pas équipés peuvent passer plus facilement à la caisse pour se procurer des écouteurs. D’ailleurs, les prévisions prévoient des ventes à la hausse pour les AirPods d’Apple.

Samsung suit le chemin tracé par Apple

Samsung pourrait donc suivre le même chemin. C’est assez cocasse lorsqu’on voit que la marque coréenne s’était moquée de son concurrent là-dessus dans une publication Facebook. Comme le note Sammobile, Samsung fourni des chargeurs 25 watts dans ces derniers téléphones, mais il est également possible d’acheter un chargeur 45 watts compatible à part.

Notons qu’en France, Samsung pourrait très bien se passer de chargeur dans ses boîtes, mais aurait tout de même l’obligation de fournir une paire d’écouteurs à l’acheteur.

Et vous, cela vous gênerait de ne pas avoir de chargeur inclus dans la boîte du Galaxy S21 ? Pensez-vous qu’un chargeur fait partie intégrante de l’offre smartphone ou au contraire, pensez-vous que tout le monde est déjà équipé et qu’il ne sert à rien d’en fournir constamment ? Dites-le-nous dans les commentaires !

