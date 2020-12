Une source anonyme affirme que le prix des trois Galaxy S21 sera identique à celui des S20. Du moins, ce sera le cas en Inde, selon elle, où Samsung prévoit d’ailleurs une sortie retardée par rapport au reste du monde. Cette information survient après une autre rumeur qui indiquait que la firme coréenne aurait prévu de baisser ses tarifs de 100 $.

Le prix des futurs flagships de Samsung est au cœur de toutes les conversations. Après une vidéo officielle ayant dévoilé le design des smartphones et une fuite ayant révélé leurs fiches techniques avant l’heure, il ne reste plus grand-chose à découvrir des trois Galaxy S21. Concernant leur tarif, une première rumeur affirmait que ces derniers baisseraient de 100 $ par rapport au S20. Une autre source anonyme venant d’Inde a déclaré que la firme coréenne prévoirait plutôt de conserver les prix de sa gamme actuelle.

Selon elle, le Galaxy S21 coûtera entre 60 000 et 7000 roupies dans le pays, ce qui équivaut à 900 euros sur le marché européen. Le Galaxy S21+, lui, sera vendu entre 70 000 et 80 000 roupies, soit 1000 euros de notre côté du globe. Enfin, le Galaxy 21 Ultra vaudra entre 90 000 et 100 000 roupies (environ 1400 euros). À noter que la source prévoit également une sortie retardée en Inde par rapport au reste du monde, probablement fin janvier, contre une présentation officielle le 14 janvier 2021 pour les pays occidentaux.

Les Galaxy S21 seraient vendus au même prix que les S20

Cette information est plausible, sachant que Samsung a prévu une stratégie similaire pour le Galaxy Fold 3, qui sera aussi cher que le Z Fold 2. D’autant plus que le constructeur ne nous a pas réellement habitués à revoir ses prix à la baisse ces dernières années, préférant plutôt les augmenter de génération en génération. On aurait tout de même s’attendre à un geste de sa part, aussi minime soit-il, puisqu’après s’être moqué d’Apple, il n’y aura finalement pas de chargeur dans la boîte des smartphones.

À nouveau, il ne s’agit pas d’informations officielles, il convient donc de prendre celles-ci avec recul. À un mois de la sortie des Galaxy S21, les choses peuvent encore bouger du côté de la firme coréenne. De plus, il a déjà été confirmé que Samsung proposera bien l’appareil avec un Snapdragon 888, mais pas partout. Les prix pourraient ainsi fluctuer en fonction des régions du globe.

Source : TechQuila