Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : une vidéo officielle dévoile le design des smartphones

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra dévoilent tous leurs secrets. Attendus dans quelques quelques semaines, les trois smartphones de Samsung apparaissent dans une vidéo teaser en fuite. La séquence confirme la présence d’un bloc photo d’un genre nouveau et un coloris alliant le violet au cuivre.

Nos confrères d’Android Police sont parvenus à obtenir des images promotionnelles officielles montrant les Galaxy S21, S21+ et le S21 Ultra dans les détails. D’après le média, la vidéo teaser est réservée au lancement de la gamme sur le marché.

Ces images officielles corroborent les multiples fuites apparues sur la toile au cours des derniers mois, dont les rendus conçus par LetsGoDigital sur base de photos officielles, les rendus 3D de OnLeaks basés sur les schémas de fabrication ou la récente photo volée montrant le S21+ et Ultra.

Présentation le 14 janvier 2020 ?

La vidéo teaser confirme l’arrivée d’un bloc photo qui s’étend sur la tranche. Pour mettre en avant le design du bloc, Samsung mise sur un coloris cuivre (similaire à celui des Note 20 Ultra) qui tranche avec la couleur Phantom Violet du reste des smartphones. Ce set up mis en avant permet à la firme sud-coréenne de se distinguer de la concurrence, et des bloc photo carré, rectangulaire, en cercle ou aligné à la verticale. De notre côté, on est plutôt fans du design de l’appareil photo.

Dans son article, Android Police évoque aussi la fiche technique des appareils photo. Selon le média, le S21 standard est équipé d’un triple capteur photo avec un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra-large 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. Même son de cloche du côté du S21+. Enfin, le S21 ultra abrite un quadruple capteur photo avec objectif principal de 108 mégapixels, un téléobjectif 10 mégapixels avec zoom 10x, un module de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom x3.

D’après les informations d’Android Police, Samsung présentera les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra dès le 14 janvier 2020. D’autres sources réputées, dont le leaker Jon Prosser, abondent dans le même sens. D’autres fuites affirment encore que Samsung attendra le mois de février comme à l’accoutumée. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs Samsung. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le design de la gamme dans les commentaires ci-dessous.