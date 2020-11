Galaxy Z Fold 3 : Samsung n’a pas prévu de revoir son prix, il sera aussi cher que le Z Fold 2

Le prix des futurs Galaxy Fold ne sera pas revu à la baisse, contrairement à ce que l’on annonçait. Le leaker Mauri QHD a en effet dévoilé que le prochain smartphone pliable de Samsung sera vendu au même tarif que le Galaxy Z Fold 2, soit dans les alentours de 2000€. Une stratégie assez peu surprenante de la part de la firme coréenne, bien que ses produits soient hors de prix.

On pensait que le prix des smartphones pliables allait baisser au fil des années pour s’adapter aux portefeuilles moins fortunés. Il semblerait que Samsung ait d’autres idées en tête, d’après le leaker Mauri QHD. « Fold 3. Même prix pour le moment », a-t-il simplement annoncé sur Twitter en faisant référence à l’actuel Galaxy Z Fold 2.

Le Galaxy Z Fold 3 reprendra donc les standards (très) haut de gamme de son prédécesseur, vendu à 2020€ tout de même sur le site du constructeur. Bonne nouvelle cela dit, Samsung ne prévoit pas d’augmenter le prix pour le prochain modèle. Pour l’heure du moins, puisque Mauri QHD a précisé que « même [sa] source Hades, qui a à l’heure actuelle un score de 100% sur 5 fuites, [lui] a dit de prendre cette information avec des pincettes ».

Le prix des Galaxy Fold n’est pas près de baisser

On peut donc s’attendre à des prix relativement similaires que la génération actuelle pour les 5 smartphones pliables que lancerait Samsung en 2021. Parmi ceux-ci, on retrouvera probablement des modèles plus abordables comme le Z Flip 2 et peut-être le Z Flip Lite. Néanmoins, on ne pourra pas vraiment compter sur Samsung pour faire des téléphones pliables une technologie accessible à tous dans les prochaines années.

Toutefois, cette stratégie n’est pas réellement une surprise. Les smartphones de la marque ont toujours augmenté en prix au fil du temps. De plus, la firme coréenne n’a pour l’instant pas vraiment de concurrent sur le secteur des téléphones pliables, ce qui en toute logique ne la pousse pas à baisser ses tarifs. À ce stade, seul l’avenir nous dira si d’autres constructeurs s’intéresseront au dispositif, faisant ainsi chuter son prix.