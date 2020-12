Galaxy S21 : lancement, coloris, capteurs… un Samsung Store confirme une pluie d’infos !

Le plus grand Samsung Experience Store d’Inde vient de vendre la mèche sur les Galaxy S21. On découvre notamment la date de lancement, de mise sur le marché et de précommandes en Inde. Le magasin confirme également une partie de la fiche technique des capteurs photo du Galaxy S21 Ultra ainsi que les coloris pour les trois modèles.

Alors que Samsung doit encore dévoiler ses trois Galaxy S21 le 14 janvier 2021, le plus grand Samsung Experience Store d’Inde vient de dévoiler une pluie d’infos majeures sur les prochains flagship de la marque. Le magasin Samsung Opera House de Bengaluru semble en effet avoir mis en place une opération unique au monde – sans que l’on sache à ce stade si cela fait partie ou non de la stratégie de lancement officielle de Samsung.

Vous allez le voir, le moins que l’on puisse dire c’est que les cadres du magasin sont étonnamment bavards. Au point qu’ils ont confirmé à nos confrères de Android Authority l’arrivée des S21 en magasin environ une semaine après le lancement officiel du smartphone le 14 janvier en Inde. Et ce n’est pas tout. Le magasin en question est le seul à déjà accepter des sortes de précommandes. Les clients peuvent en effet déjà y réserver leur Galaxy S21, Plus et Ultra pour la modique somme de 2000 roupies, soit environ 22,50 euros.

Lire également : Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra – des prix identiques aux S20, de 900 à 1400 euros

Un magasin Samsung Indien confirme avant l’heure plusieurs infos sur les Galaxy S21

Ils n’ont néanmoins pas à ce stade à choisir leur modèle et variante. Le paiement de cette somme permet en fait aux clients les plus impatients d’obtenir des infos en temps réel sur la disponibilité de la gamme via WhatsApp. Ils seront ensuite prioritaires pour acheter leur smartphone préféré une fois que ces derniers auront été annoncés. En plus de ces données sur la date de disponibilité, les cadres du magasin ont confirmé les coloris des trois smartphones de la gamme.

On apprend ainsi que le Galaxy S21 sera disponible en gris, rose, violet, et blanc. Le Galaxy S21 Plus sera quant à lui proposé en rose, violet, argent et noir. Quant au Galaxy S21 Ultra, il ne sera proposé que dans les coloris noir et argent. Enfin, on a également quelques infos sur les capteurs photo du Galaxy S21 Ultra. On peut donc confirmer à ce stade que le smartphone le plus haut de gamme embarquera un capteur photo principal 108 Mpx, deux capteurs 10 Mp dont un sera attaché à un zoom optique 10x avec autofocus laser.

Nous n’avons pas à ce stade de détails confirmés sur le dernier capteur, mais a priori il s’agira d’un capteur 12 Mp. Reste à savoir quelles surprises nous réserve encore Samsung. On connaît en effet tout ou presque du design des S21 grâce à une vidéo officielle. En outre, on sait également que la recharge inversée du S21 sera deux fois plus rapide. Et que comme chaque année certaines variantes seront proposées en Exynos et d’autres avec un Snapdragon 875, voire Snapdragon 888 sur certains modèles et dans certaines régions du monde.

Source : Android Authority