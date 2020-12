Galaxy S21+ et S21 Ultra : voici la première photo volée des smartphones Samsung

Les Galaxy S21+ et S21 Ultra s’illustrent dans une photo volée apparue sur la toile. Après les nombreux rendus publiés au cours des dernières semaines, cette énième fuite corrobore les éléments distinctifs du design de la gamme, dont le bloc photo qui dépasse sur les tranches.

Les Galaxy S21 continuent de faire parler d’eux. Ce lundi 7 décembre 2020, le média néerlandais LetsGoDigital a publié des rendus 3D des Galaxy S21 basés sur des images officielles. Ces nouvelles images confirment les informations des précédentes fuites. Comme prévu, les Galaxy S21 (S30) ne sont pas bien différents des Galaxy S20 ou des Galaxy Note 20.

Quelques heures plus tard, un YouTubeur appelé Sakitech a publié la première photo volée montrant les Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra dans une vidéo sur YouTube (voir ci-dessous). La fuite coïncide avec les éléments déjà connus du design des deux variantes.

La photo volée confirme l’immense bloc photo du S21 Ultra

Á gauche, le Galaxy S21 Ultra surprend par la taille de son bloc photo rectangulaire. Ce bloc abrite un total de 5 modules, dont 3 gros objectifs et deux capteurs plus discret. D’après les informations de Sakitech, Samsung miserait sur un nouveau capteur photo principal de 108 mégapixels, un objectif ultra large de 12 mégapixels, un téléobjectif avec zoom 10x, un téléobjectif et un dernier capteur dont la configuration est encore un mystère.

Evidemment, Samsung complète ce set up avec un flash LED logé entre les deux modules sur la droite. Cette photo volée confirme que le verre qui protège et recouvre les capteurs s’étend sur la tranche du smartphone. Ce design est, à notre connaissance, unique sur le marché de la téléphonie mobile.

De son côté, le Galaxy S21+, moins haut de gamme, doit se contenter d’un triple capteur photo. Là encore, le verre protecteur glisse sur la tranche du mobile. Cet appareil photo serait composé de deux capteurs de 12 mégapixels ultra grand angle et d’un téléobjectif de 64MP. Sakitech affirme que Samsung utilisera la même configuration sur le Galaxy S21 standard.

Le vidéaste estime que la présentation de la gamme aura lieu en janvier plutôt qu’en février 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les Galaxy S21. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.