Galaxy S21 (S30) et S21 Ultra : leur design fuite des mois à l’avance !

Les Galaxy S21 (S30) et les Galaxy S21 (S30) Ultra se dévoilent ! Plusieurs mois avant l'annonce de janvier, un informateur réputé a publié des rendus montrant le design complet des deux smartphones. Samsung opte visiblement pour un nouvel appareil photo disposé dans un épais bloc rectangulaire et un écran troué hérité des S20. Pas de capteur photo sous l'écran !

Ce dimanche 18 octobre, Steve Hemmerstoffer, un informateur mieux connu sous le pseudonyme de OnLeaks, a mis en ligne les premiers rendus des Galaxy S21 (S30) et S21 Ultra. Comme toujours, le leaker a développé ces images en se basant sur les schémas de fabrication des smartphones. Au vu de l'historique de OnLeaks, on peut faire confiance à ces rendus.

Le Galaxy S21 ou Galaxy S30 standard est construit autour d'un écran plat troué Infinity-O de 6,2 pouces similaire à celui des Galaxy S20. Malheureusement, Samsung n'intègrera pas le capteur selfies sous l'écran. Sur la face arrière, on trouve un triple capteur photo aligné à la verticale et situé sur la partie gauche. Le bloc photo qui abrite les capteurs ressort de la structure. C'est la première fois que Samsung opte pour un design de cet acabit pour un appareil photo.

Un énorme appareil photo pour le Galaxy S21 (S30) Ultra

Sans surprise, le Galaxy S21 Ultra est similaire à son petit frère. Plus haut de gamme, le smartphone hérite cependant d'un quadruple capteur photo au lieu d'un triple module. Cette configuration s'accompagne de l'inévitable flash LED. Sur la face avant, on trouve un écran incurvé de 6,7 ou 6,9 pouces avec une cavité pour le capteur selfies. Avec ce design, Samsung pousse la logique appliquée aux derniers Galaxy S et Note, qui consiste à mettre en avant l'appareil photo, encore plus loin.

Enfin, Steve Hemmerstoffer affirme que Samsung devrait bien lancer les Galaxy S21 dès le mois de janvier 2021. Une fuite signée SamMobile abondait dans le même sens récemment. La commercialisation des nouveaux Galaxy S serait prévue pour fin janvier / début février. Que pensez-vous du design des nouveaux flagships de Samsung ? On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : OnLeaks