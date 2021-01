Galaxy S21 et S21+ : l’enregistrement de vidéos slow motion est meilleur que celui du S21 Ultra

Les Galaxy S21 standard et le S21+ offrent un meilleur enregistrement de vidéos slow motion en 960 fps que le Galaxy S21 Ultra. En effet, les deux variantes les plus abordables de la gamme proposent un véritable mode d'enregistrement en 960 images par seconde. De son côté, le modèle le plus haut de gamme de cette nouvelle génération se contente d'améliorer numériquement des séquences tournées en 480 fps.

Ce jeudi 14 janvier 2021, Samsung a levé le voile sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Sans surprise, le S21 Ultra propose une expérience générale de meilleure facture grâce à une fiche technique plus premium et une poignée de nouveautés.

Parmi les atouts phares de la version Ultra, on trouve un capteur photo principal de 108 mégapixels, la compatibilité avec le stylet S-Pen, une plus grosse batterie (5000 mAh), un écran WQHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120hz et enfin, un autofocus laser.

Le S21 Ultra utilise des algorithmes pour le slow motion en 960 fps

Par contre, le S21 Ultra ne dispose pas d'un mode d'enregistrement de vidéos en slow motion en 960 image par seconde natif, rapportent nos confrères d'Android Authority ce 19 janvier 2021. En explorant la fiche technique publiée sur le site officiel de Samsung, le média a découvert une mention expliquant les limites du smartphone sur ce terrain.

“Avec le Galaxy S21 Ultra 5G, les utilisateurs peuvent enregistrer environ une seconde de vidéo en 480 image par seconde et améliorer numériquement la vidéo à 960 image par seconde avec environ 32 secondes de lecture” explique Samsung sur son site web.

Concrètement, le terminal va s'appuyer sur un traitement numérique pour combler les lacunes du module 108 mégapixels. Les algorithmes de traitement de Samsung vont créer artificiellement des doublons des images capturées afin de faire illusion. Ce procédé multiplie les risques de rencontrer des défauts d'image (flou,…). Néanmoins, un traitement logiciel de qualité peut se montrer aussi efficace qu'un mode natif.

Par contre, les Galaxy S21 et S21+ proposent bien un mode d'enregistrement en slow motion en 960 image par seconde natif, sans traitement numérique. “Avec les Galaxy S21 5G et S21 Plus 5G, les utilisateurs peuvent enregistrer environ 0,5 seconde de vidéo en 960 images par seconde avec environ 16 secondes de lecture” précise Samsung sur son site.

Evidemment, il ne s'agit que d'un détail. Au quotidien, l'utilisation du mode slow motion avec 960 fps reste anecdotique. Notez que les Galaxy S20 Ultra lancés souffraient de la même limitation. Que pensez-vous de l'approche de Samsung ? On attend votre avis dans les commentaires.

