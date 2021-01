Samsung Galaxy S21 Ultra : les premiers tests d’autonomie sont encourageants

L’autonomie a été un gros souci sur les derniers modèles de Samsung Galaxy S. Le modèle S21 pourrait-il changer la donne avec son nouveau processeur, qu’on nous promet moins gourmand en énergie ? Les premiers tests sont encourageants sur ce point.

Les Samsung Galaxy S20, tous les comme les S10 avant eux, avaient un talon d’Achille très gênant : l’autonomie. Même le S20 Ultra, le modèle le plus haut de gamme, peinait à tenir une journée avec le taux de rafraichissement calé à 120 Hz. Il semblerait que ce souci soit corrigé avec le S21, selon les premiers retours.

SamMobile a en effet constaté que leur Galaxy S21 Ultra (modèle de test avec Exynos 2100) donnait des résultats plus positifs en termes d’autonomie. Ainsi, le site indique qu’au bout de 12 heures d’utilisation en navigation, photo, vidéo, avec un écran activé (en 120 Hz) pendant 4 heures et 27 minutes, le smartphone affichait 24% de batterie. Des résultats qui rejoignent nos premières impressions après seulement une journée de test. Il semble donc que le nouveau processeur Exynos 2100 soit un peu plus performant sur ce segment, ce qui était la promesse initiale de Samsung.

Un Exynos 2100 qui mise sur l'économie

Pour rappel, le Galaxy S21 Ultra dispose d’une batterie de 5000 mAh. Le processeur Exynos 2100, présent sur les modèles Européens (la version US étant équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888), est gravé en 5 nm et se veut aussi moins gourmand en énergie que l’Exynos 990, très énergivore. Il était difficile de tenir une journée entière avec son S20 Ultra en l’utilisant de manière un peu intensive.

Ces résultats sont encourageants et il faudra creuser cet aspect avec des tests plus poussés. Les modèles en dessous, à savoir le S21 et le S21 +, seront aussi scrutés attentivement sur ce point. Les deux smartphones disposent d’une batterie de respectivement 4000 et 4500 mAh, et du même processeur. Toutefois, leurs écrans sont moins grands (6,2 pouces et 6,7 pouces) et ne sont qu’en Full HD+, et non en 1440p comme l’Ultra. Ils disposent tout de même d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Notre test complet du Galaxy S21 Ultra arrivera dans nos colonnes très bientôt.

Source : Sammobile