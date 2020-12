Galaxy S21 (30) : de nouveaux rendus dévoilent les coloris officiels des smartphones

De nouveaux rendus des Galaxy S21 et S21+ lèvent le voile sur les coloris choisis par Samsung pour ses futurs flagships. Ces derniers seront ainsi disponibles en blanc fantôme, rose doré, violet lilas et noir complet. Les images confirment également le design évoqué par les différentes fuites.

2021 approche et avec elle, l’annonce officielle des Galaxy S21. Prévu pour le 14 janvier prochain, l’événement de Samsung n’aura peut-être plus rien à annoncer, à la vue des nombreuses fuites qui pullulent sur la toile ces derniers temps. La dernière en date concerne les coloris des smartphones, déjà dévoilés avec la date de lancement et la fiche technique par un store en Inde, mais qui a cette fois fait l’objet de rendus par le leaker renommé Roland Quandt. Quatre couleurs sont au rendez-vous : blanc fantôme, rose doré, violet lilas et noir complet.

Ces rendus permettent également de confirmer le design des trois smartphones, comme l’ont fait d’autres images ainsi qu’une vidéo officielle de Samsung ayant fuité. On retrouve ainsi le bloc photo à l’arrière du smartphone qui rejoint les bordures, ainsi que le capteur selfie placé dans un trou au milieu de l’écran. Avec cette photo qui compare la taille des bordures à celles de l’iPhone 12, il semblerait donc qu’il n’y ait plus grand-chose à apprendre du design du Galaxy S21.

Que reste-t-il à apprendre sur le Galaxy S21 ?

Peu de choses, si l’on en croit les innombrables informations ayant fuité ces derniers mois. Reste peut-être le prix qui est encore source d’incertitude. Après de premières informations qui affirmaient que Samsung baisserait ses prix de 100 $ par rapport au S20, il semblerait plutôt que ces derniers soient identiques, soit de 900 à 1400 euros.

À lire également : Samsung Galaxy S21 (S30) – prix, date de sortie, caractéristiques, tout savoir

Quant aux performances, des premiers benchmarks ont déjà eu lieu et ne se montrent guère optimistes. En effet, le Samsung Galaxy S21 Ultra serait beaucoup moins puissant que l’iPhone 12. À voir, donc, si son processeur Snapdragon 888, que Samsung ne proposera d’ailleurs pas partout, sera finalement la hauteur face à son concurrent direct. Réponse le 14 janvier, lors de l’annonce officielle.

Source : WinFuture