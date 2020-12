Le Samsung Galaxy S21 Ultra serait beaucoup moins puissant que l’iPhone 12 selon ce premier benchmark

Le Galaxy S21 Ultra sera annoncé en même temps que le Galaxy S21, si tout se passe bien. Aujourd’hui, un premier benchmark du smartphone nous donne un aperçu de ses performances. Il serait moins puissant que l’iPhone 12. Un résultat à nuancer, puisque le téléphone est encore au stade prototypal.

Le Galaxy S21 Ultra sera sans aucun doute présenté en même temps que le Galaxy S21 au mois de janvier. Le terminal apparaît aujourd’hui dans Geekbench, un outil de benchmark, et montre un peu ce qu’il a dans le ventre. Un résultat intéressant à analyser, puisqu’il est équipé d’un tout nouveau processeur Exynos 2100 de Samsung.

Le téléphone donne ainsi les résultats suivants : 1006 points en single core et 3059 points en multi core. Des résultats dignes d’un haut de gamme, certes, mais tout de même décevants. Il se place par exemple loin derrière l’iPhone 12, doté lui d’un SoC Apple A14 Bionic. Ce dernier affiche 1597 points en single Core et 4152 points en multi-core.

Des résultats à nuancer

Ces résultats peuvent inquiéter, surtout que l’Exynos 2100, promis comme une amélioration notable de l’Exynos 990, équipera tous les S21. Néanmoins, il faut les nuancer. Le téléphone, ainsi que le processeur, sont encore en phase de développement. Ces résultats ne doivent pas être pris au pied de la lettre, pouvant résulter d’un prototype avec un SoC pas au sommet de ses capacités. Concernant les caractéristiques techniques du S21, il semblerait que le processeur soit accompagné de 12 Go de RAM. Il se pourrait également que cette donnée change jusqu’à la sortie, le S20 Ultra ayant 16 Go de RAM, par exemple.

Samsung marche sur des œufs avec ce nouvel Exynos 2100. Si le précédent Exynos 990 était puissant, il était tout de même à la traîne par rapport à la concurrence, Apple et Qualcomm en tête. Avec ce nouveau SoC, le constructeur coréen veut rattraper le coup et montrer qu’il propose le processeur le plus puissant du marché. Pour le moment, ces premiers résultats ne vont pas dans ce sens. Reste à savoir ce que vaudra la version finale du téléphone sur le même benchmark, qui sera sans doute très différent.

