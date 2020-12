Galaxy S21 : cette photo compare la taille des bordures à celles de l’iPhone 12

Les Galaxy S21 vont se distinguer des autres smartphones sur le marché grâce à la finesse de leurs bordures. Pour la première fois, l’écran sera cerclé de bordures uniformes, y compris la bordure inférieure. Une photo publiée par un informateur réputé montre d’ailleurs que le bord sous la dalle est plus fin que celui sous l’écran des iPhone 12.

D’année en année, Samsung améliore le design de l’écran de ses smartphones phares, les Galaxy S. Avec les Galaxy S21, dont le lancement est imminent, le géant de Séoul proposerait pour la première fois des bordures uniformes autour de l’écran tactile. Le menton -la bordure inférieure- ne serait donc pas plus épais que les autres.

Jusqu’ici, la bordure du bas était toujours légèrement plus épaisse que les autres. C’est le cas de tous les smartphones du marché, à l’exception des iPhone d’Apple. Depuis l’iPhone X, Apple mise en effet sur des bordures uniformes. La marque se distinguait par la finesse du menton.

Un bordure plus fine que l’iPhone 12

Pour marquer le coup, Samsung a même décidé de donner un nom commercial à ses bordures fines. D’après les fuites, la constructeur a déposé le nom « Blade bezels » (« bordures lames » en français) le 16 octobre dernier. Ce dépôt confirme les intentions de Samsung pour la nouvelle génération de Galaxy S : réduire les bordures à l’extrême.

Pour illustrer les changements apportés par Samsung, Ice Universe, leaker réputé de la galaxie smartphone, a publié une photo comparant la bordure inférieure du Galaxy S21 avec l’iPhone 12. Comme on peut le voir, la bordure inférieure de l’iPhone 12 est sensiblement plus épaisse que celle du Galaxy S21. De facto, le ratio bords/ écran du S21 est plus élevé que celui de l’iPhone. Evidemment, cette différence reste minime à l’usage.

Le rendu utilisé par Ice Universe a visiblement été mis au point par OnLeaks, un autre informateur renommé, sur base des schémas de fabrication. Il n’est donc pas impossible que des variations existent entre les produits finis et les rendus. Pour rappel, Samsung présentera les Galaxy S21 (S30) dès le 14 janvier 2021.