Galaxy S21 et S20 : les problèmes de son se multiplient après la mise à jour One UI 4.0

La mise à jour vers Android 12 via One UI 4.0 continuent de poser de nombreux problèmes aux utilisateurs. D'après de multiplies témoignages, des bugs de son surviennent depuis l'installation de la MAJ sur les Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Fold 2 et Z Fold 3, les Galaxy Z Flip 3 et aussi les Galaxy A52 5G.

Comme vous le savez peut-être, Samsung fait partie des premiers constructeurs à avoir proposé la mise à jour vers Android 12. En effet, la firme sud-coréenne a commencé le déploiement de sa nouvelle surcouche One UI 4.0 sur les Galaxy S21, et a poursuivi depuis le déploiement de la MAJ sur d'autres modèles.

Seulement, l'opération est loin de se dérouler sans heurts. En premier lieu, de nombreux problèmes ont été détectés sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Entre des soucis de scintillements de l'écran, des dysfonctionnements sur le mode Sombre, ou encore une sévère diminution des performances, la liste des bugs signalés est variée. Devant la situation préoccupante, Samsung a décidé de suspendre le déploiement de One UI 4.0 sur ses derniers smartphones pliables.

Et malheureusement, d'autres bugs touchent visiblement plusieurs appareils haut de gamme de la marque, comme nous l'apprennent nos confrères du site GizChina. D'après les témoignages recueillis par le site et visibles sur les forums du constructeur, il s'agit surtout de problèmes de son. En effet, plusieurs utilisateurs affirment que le son est étrangement plat et manque de basses et de mediums, surtout sur les smartphones équipés de haut-parleurs de qualité comme le Galaxy S20, le Galaxy S21 ou encore les Galaxy Z Fold 2, Z Fold 3 et Z Flip 3. Même le Galaxy A52 5G est concerné.

Pas de solution apportée par Samsung pour l'instant

Et si ces défauts n'apparaissent plus une fois un casque ou des écouteurs reliés à l'appareil, un retour aux paramètres d'usine ne suffit pas à les corriger. Une solution de fortune a été trouvée par les utilisateurs, à savoir activer l'enregistrement de l'écran. Seulement, cette manipulation est loin d'être rentable sur long terme, car elle consomme énormément d'espace sur votre mémoire interne, et désactive par la même occasion le mode 120 Hz disponible sur certains de ces modèles haut de gamme.

Pour l'instant, Samsung n'a pas encore réagi officiellement aux différentes plaintes. De fait, impossible de savoir si les équipes techniques de l'entreprise travaillent à la résolution de ses problèmes. Nous savons d'ores et déjà que certains d'entre vous sont victimes de plusieurs bugs depuis l'installation de One UI 4.0, à l'image d'un lecteur qui nous avait assuré ne plus pouvoir utiliser l'appareil photo de son Galaxy S21 depuis la MAJ. Et vous, avez-vous aussi rencontré des problèmes avec cette mise à jour ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : GizChina