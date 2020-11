Galaxy S21 benchmark : sans surprise, la version Snapdragon 875 explose le modèle Exynos

Après un premier benchmark du Galaxy S21 Exynos en septembre, un nouveau test nous donne une première idée de l'écart de performances avec la variante Snapdragon 875 vendue, entre-autres, aux Etats-Unis. Cette année encore, il semble qu'il faut se préparer à des performances en berne sur les modèles vendus en Europe

Comme vous le savez, Samsung ne vend pas exactement les mêmes smartphones partout. Les flagship Samsung vendus à nos amis américains embarquent systématiquement une puce Snapdragon fabriquée par Qualcomm, tandis que les versions pour l'Europe tournent sur un SoC maison Exynos.

Cette différence de traitement agace depuis longtemps une partie des utilisateurs. Au point qu'une pétition signée par près de 50.000 personnes demande à Samsung “d'arrêter de vendre des smartphones inférieurs sous Exynos”. Le constructeur a, ces derniers temps, plutôt donné des signes d'une uniformisation des variantes vendues dans le monde.

Le Galaxy 21 Snapdragon est entre 7 et 8% plus performant que le modèle Exynos

Samsung a en effet récemment fermé sa division de recherche et développement pour les puces Exynos. Ce qui semblait dire que Exynos ne resterait qu'un nom, et que les futures puces seraient des copies conformes de la puce Snapdragon la plus puissante dans l'année en cours. Avant peut-être un abandon pur et simple des puces Exynos. Or la suite de l'histoire, vous la connaissez.

Le Galaxy S21, sera en effet bel et bien vendu en des variantes Snapdragon sur certains marchés, et Exynos en Europe et donc en France. Et à en croire les premiers benchmarks, les performances sont encore très loin d'être uniformes. Le benchmark Geekbench de la variante Exynos du S21 avait donné des scores de 1038 lors du test Single-Core, et 3060 lors du test Multi-Core.

Un nouveau benchmark de la variante Qualcomm Snapdragon 875 permet d'apprécier avant l'heure à quel point les modèles Exynos vendus en Europe seront cette année encore à la traîne. Ce Galaxy S21, modèle SM-G996U, est couplé à 8 Go de RAM. Le smartphone obtient ainsi 1120 points (+7,3%) en Single-Core et 3319 (+8,5%) en Multi-Core. Une différence importante, alors que nous sommes censé être sur des smartphones dotés de puces délivrant des performances identiques.

Bien sûr, il faut prendre ces benchmarks avec un grain de sel à ce stade – en attendant des confirmations indépendantes. Mais tout se passe comme si la même histoire se répétait cette année encore. Le Snapdragon 875 (5 nm) n'est pas encore officiel. On s'attend à ce qu'il embarque trois clusters de CPU dont un coeur haute performances X1, trois coeurs Cortex-A78 et quatre coeurs Cortex-A55. Le tout de concert avec un GPU Adreno 660.

De son côté l'Exynos 1080 embarque lui aussi des coeurs ARM standard, dont un coeur Cortex-A78 cadncé à 2,8 GHz, trois coeurs Cortex-A78 cadencés à 2,6 GHz et quatre coeurs basse consommation Cortex-A55. La partie graphique repose sur un GPU Mali-G78 MP10.