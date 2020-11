Samsung présente l’Exynos 1080, son premier SoC gravé en 5nm

Samsung vient de lever le voile sur l'Exynos 1080, son premier SoC avec une finesse de gravure de 5nm. Compatible avec la 5G, le chipset est basé sur la nouvelle architecture ARM Cortex-A78. Il est destiné aux smartphones milieu de gamme du catalogue de la marque, les Galaxy A.

Ce 12 novembre, Samsung a dévoilé le SoC Exynos 1080 lors d'une conférence. Successeur direct de l'Exynos 980, le SoC s'impose comme le premier chipset de Samsung à profiter de la gravure en 5 nm EUV, ce qui augure une hausse des performances et une meilleure efficience énergétique.

Basé sur l'architecture ARM Cortex-A78, le chipset embarque un coeur A78 cadencé à 2,8 GHz, trois coeurs A78 à 2,6 GHz et 4 coeurs ARM Cortex-A55. “L'Exynos 1080 a été conçu pour gérer facilement les tâches gourmandes en performances et vous permet de passer d'une application à l'autre de manière transparente avec un décalage minimal” promet Samsung sur son site web officiel. Du reste, le SoC est équipé d'un GPU ARM Mali-G78 MP10.

Un SoC 5G destiné aux smartphones de la gamme Galaxy A

Comme son prédécesseur, le SoC Exynos 1080 est équipé d'un NPU (Neural Processor Unit) dédié à l'intelligence artificielle. Ce NPU permet à “des applications telles que les assistants virtuels et la réalité augmentée de traiter les informations directement sur votre appareil”. Le chipset conçu par Samsung est compatible avec la 5G (sub-6GHz et millimétrique), le Bluetooth 5.2, les capteurs photo de 200 mégapixels, la vidéo en 4K 60 fps, la RAM LPDDR4x et LPDDR5, le stockage UFS 3.1, les écrans 90 Hz avec définition WQHD+ et les dalles 144 Hz et définition Full HD+.

L'Exynos 1080 n'est pas destiné à alimenter les prochains smartphones haut de gamme de Samsung, dont les Galaxy S21 ou les Galaxy Z Fold 3. Samsung destine plutôt le processeur aux smartphones orientés milieu de gamme de son lineup. On devrait trouver l'Exynos 1080 dans plusieurs téléphones de la gamme des Galaxy A dans le courant de l'année prochaine. Néanmoins, le SoC fera son entrée sur le marché sur un smartphone signé Vivo dès les premiers mois de 2021. La marque chinoise avait déjà été le premier constructeur à intégrer l'Exynos 980 dans un terminal mobile en 2020.