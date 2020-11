Galaxy S6 et Note 5 : Samsung met à jour ses téléphones 5 ans après leur sortie

Cinq ans après leur sortie, les Galaxy S6 et Note 5 bénéficient d’une mise à jour surprise. Cela fait plus de deux ans que les deux séries sont arrivées en fin de vie. Elles ne sont donc plus censées recevoir des patchs de sécurité, encore moins les nouvelles versions d’Android.

La fin du support de la série Galaxy S6 remonte à 2018. Les Galaxy S6 et S6 Edge et S6 Edge+ ont cessé de recevoir des mises à jour de sécurité après être passés à Android 8 Oreo. La fin de vie du Galaxy Note 5 remonte à la même période, mais les utilisateurs du smartphone n’ont pas eu la même chance en ce qui concerne la version d’Android. Le Note 5 est en effet resté sur Android 7 Nougat.

Plus de 5 ans après le lancement des deux smartphones et deux ans après la fin de leur support, Samsung déploie une mise à jour que personne n’attendait. Le déploiement a démarré en Corée du Sud dans un premier temps, mais le firmware est déjà disponible dans d’autres régions, y compris en Europe et en Amérique latine, nous apprend SamMobile.

Galaxy S6 et le Note 5 : contre toute attente, Samsung propose une nouvelle mise à jour de sécurité

Sans surprise, il ne s’agit pas d’une mise à jour de version. Les Galaxy Note 5, S6, S6 Egde et S6 Edge+ conservent également la version du dernier correctif de sécurité publié par Samsung il y a un peu plus de deux ans. Le changelog de la nouvelle mise à jour ne dévoile pas grand-chose des modifications apportées au système. Tout juste sait-on qu’elles sont liées à la sécurité.

Samsung a identifié une vulnérabilité qui affecte ces modèles dont la sortie remonte à 2015. Sa résolution n’a sans doute pas nécessité beaucoup d’efforts de la part du géant coréen, ce qui explique probablement le déploiement de ce patch inattendu qui porte la référence N920SKSS2DTJ2 pour le Galaxy Note 5, G92xSKSS3ETJ1, G928SKSS3DTJ2 et G928SKSS3DTJ3 respectivement pour les Galaxy S6, S6 Edge et S6 Edge+.

Possédez-vous l’un de ces modèles ? Et si oui, avez-vous reçu la dernière mise à jour ? N’hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires.

Source : SamMobile