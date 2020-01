Galaxy S20+ : photos 108 mégapixels, vidéos 8K, découvrez les talents de son quadruple capteur

On en sait davantage sur le Galaxy S20+ grâce à quelques données analysées à la loupe par les experts de XDA Developers. Des données avec les blogueurs leur ont permis de deviner en grande partie la fiche technique de ce module. D’autres captures de l’interface nous en apprennent davantage sur les talents de ces capteurs, notamment en vidéo.

Samsung doit dévoiler les nouveaux Galaxy S20, SS20+ est S20 Ultra lors d’un événement le 11 février 2020. Pour autant, on commence à avoir une idée assez précise du design, et des caractéristiques techniques du smartphone. Un article du XDA Developers nous en apprend davantage sur le quadruple capteur photo du Galaxy S20+ ainsi que son capteur photo selfie.

Fiche technique des capteurs photo du S20+

Premier élément, la fiche technique de ces capteurs. A date, XDA a réussi à obtenir les caractéristiques de ces capteurs à l’exception du 4e capteur photo principal. On a ainsi la fiche technique suivante :

Module principal

Capteur 1 : Sony IMX 555 12MP avec des photosites de 1.8μm

Capteur 2 : Samsung ISOCell S5KGW2 64 MP

Capteur 3 : Samsung ISOCell S5K2LA (définition inconnue)

Capteur 4 : inconnu

Module selfie

Sony IMX 374 10 Mp – le même que sur le Galaxy S10/Note 10 capable de prendre des vidéos 4K à 60 images par seconde

Pour l’instant, la présence d’un capteur 108 Mpx n’a pu être confirmée par XDA. De même que la présence d’une lentille macro. Il est possible au passage que le capteur 108 Mp soit une exclusivité de la variante Ultra. Le zoom des S20/S20+ serait 3x avec un total de 30x (hybride/numérique).

L’enregistrement des vidéos 8K à 30 IPS est bien de la partie

XDA a pu confirmer l’arrivée de l’enregistrement des vidéos 8K à 30 IPS sur les S20+. Il n’est pas possible de passer à 24 images par seconde au cas où vous le demanderiez et ce mode ne prend pas en charge le HDR. L’enregistrement 4K à 60 IPS reste, lui, d’actualité – mais là encore à en croire XDA, cette définition implique de faire un trait sur le HDR. L’application Cameraprendra en charge plusieurs nouveautés dont le Zoom-In Mic, qui permet, lorsqu’on zoome une vidéo, de zoomer automatiquement aussi le son, pour un résultat plus naturel et cinématographique.

On trouve également un mode Pro Video – qu’il n’a pas encore été possible de tester en raison de crashes. Enfin côté prise de photos il y a quelques nouveautés. Parmi lesquelles le mode Single Take : dans ce mode il suffit de bouger le smartphone autour d’un sujet pour que ce dernier prenne automatiquement les meilleures photos et vidéos simultanément. Il y a également un mode Smart selfie angle qui permet de passer automatiquement en grand angle lorsque deux personnes sont détectées avant la prise d’un selfie.

Source : XDA Developers