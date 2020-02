Galaxy S20 : sortie le 13 mars 2020 à partir de 899 €

Le Galaxy S20 sera présenté ce 11 février 2020 dès 20h. Il ne sortirait toutefois que le 13 mars 2020 au prix de 899 € pour la version de base. La date de sortie et les prix européens des trois variantes attendues ont été dévoilés dans le communiqué de presse néerlandais de Samsung qui est sorti un peu trop tôt.

Tout le monde a le regard tourné vers la conférence Unpacked de Samsung dont le top départ sera donné à partir de 20h. Un communiqué de presse mis en ligne par le site Let’s Go Digital indique que les Galaxy S20, S20+ et S20 ultra ne seront disponibles que le 13 mars 2020, soit dans un mois à peu près.

Comme nous le savions déjà, toutes les trois variantes seront compatibles 5G. Alors qu’une version 4G est également annoncée pour chacune d’elle, le site n’a listé qu’un seul modèle avec cette connectivité. Il s’agit du Galaxy S20 de base qui se déclinerait en deux options : l’une avec la 4G et l’autre avec la 5G.

Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : une fuite de dernière minute dévoile les prix en euro

Le Galaxy S20 standard serait proposé au tarif de 899 € en version 4G et de 999 € pour celle équipée d’un modem 5G, ce qui reste dans la fourchette des prix qui avaient déjà fuité il y a quelques jours. La version 4G est 10 € moins chère que le Galaxy S10 de base qui coûtait 909 € à son lancement. Le Galaxy S20+ quant à lui serait proposé en 5G au tarif de 1099 €. Enfin, Le Galaxy S20 Ultra coûterait en ce qui le concerne 1 349 € pour 128 Go de stockage et 1 549 € pour la version avec 512 Go de stockage.

Pour récapituler :

Galaxy S20 (6,3 pouces et 128 Go de stockage) : 899 € (4G) et 999 € (5G) ;

(6,3 pouces et 128 Go de stockage) : 899 € (4G) et 999 € (5G) ; Galaxy S20+ (6,7 pouces et 128 Go de stockage) : 1 099 € (5G);

(6,7 pouces et 128 Go de stockage) : 1 099 € (5G); Galaxy S20 Ultra (6,9 pouces et 5G) : 1 349 € pour la version 128 Go et 1 549 € pour celle de 512 Go.

Let’s Go digital dévoile également les coloris de chacune des trois versions. Le Galaxy 20 et S20+ seraient proposés en trois coloris : gris, bleu et rose pour le premier et gris bleu et noir pou le second. Enfin, le Galaxy S20 Ultra est annoncé en deux coloris : le gris et le noir. Nous saurons tout à l’heure si ces prix se confirment.

Source : Let’s Go Digital