Galaxy S20 : sortie le 6 mars 2020, Samsung lance déjà les réservations !

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sortiront sur le marché le 6 mars 2020, révèle le site web américain de Samsung. Quelques jours avant la présentation, le constructeur a déjà lancé les réservations en ligne permettant d’accéder aux précommandes dès que possible.

C’est confirmé : Samsung commercialisera les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra à partir du 6 mars 2020. La marque vient même de mettre en ligne sur son site web américain un formulaire permettant de réserver un des trois smartphones de la gamme, quelques jours avant la présentation officielle du 11 février.

Ce formulaire permet d’accéder aux précommandes dès le jour J et de recevoir le smartphone dès le 6 mars 2020. Pour prévenir les internautes inscrits de l’ouvert des précommandes, Samsung s’engage à envoyer un mail. Via ce courriel, vous serez invité à confirmer votre précommande et à acheter le smartphone. Sans surprise, le formulaire de réservation n’engage donc à rien.

Pour rappel, Samsung avait déjà procédé de la sorte lors de la sortie des Galaxy Note 10, des Galaxy S10 et des Galaxy Note 9. Lors de la sortie du S10, la réservation permettait de profiter de plusieurs réductions sur des accessoires et de participer à un programme de reprise d’un ancien mobile à un tarif avantageux. Ce n’est visiblement pas le cas cette année.

Le site officiel de Samsung France n’est pas en reste. Le site propose en effet de se préinscrire « pour être parmi les premiers à découvrir les nouveautés Galaxy ». Contrairement au site américain, il s’agit visiblement d’une simple newsletter destinée à avertir les fans de l’ouverture des précommandes. Attention, le site français n’évoque pas la date du 6 mars 2020. On s’attend néanmoins à ce que les date de sortie en Europe et aux USA concordent. On vous en dit plus dès que possible.