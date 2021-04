Galaxy S20 : une plainte assure que l’appareil photo a un défaut de fabrication

Les Galaxy S20 sont au coeur d'une plainte déposée à l'encontre de Samsung. Un cabinet d'avocats américain, spécialisé dans les class action, accuse le constructeur d'avoir négligé la fabrication du verre de l'appareil photo de ses smartphones. Á cause d'un grave défaut de fabrication, le bloc photo serait beaucoup trop fragile pour encaisser les aléas de la vie quotidienne. Samsung aurait admis entre les lignes l'existence d'une défaillance.

Quelques semaines après la sortie des Galaxy S20 en 2020, des plaintes concernant la fragilité de l'appareil photo sont apparues sur les réseaux sociaux et sur des forums. D'après les témoignages, des fissures apparaissent rapidement sur le verre qui recouvre les objectifs sans la moindre raison apparente. Les utilisateurs assurent ne pas avoir malmené le smartphone. Dans la plupart des cas, le verre se serait fissuré dans la poche des usagers quelques jours seulement après l'achat.

Plus récemment, Hagens Berman, un cabinet d'avocats basé à Seattle, a déposé une plainte à l'encontre de Samsung. “Nous pensons que Samsung ignore sciemment ce problème tandis que les consommateurs paient des centaines de dollars en raison de ce défaut généralisé” accuse le cabinet d'avocats dans son communiqué.

Samsung aurait admis l'existence d'un défaut de fabrication sur les Galaxy S20

Le cabinet affirme pourtant que Samsung a admis, via son service client et les modérateurs de ses forums, à demi-mots qu'une défaillance était présente sur le bloc photo. La firme aurait expliqué que les dégâts proviennent en effet de “la pression sous le verre et non des clients qui le frappent contre quelque chose”. En dépit de cet semi aveu, le fabricant sud-coréen ne rembourse pas les clients dont le verre se brise. “Le coût et les tracas du remplacement” se retrouvent donc sur le dos des consommateurs.

Hagens Berman encourage tous les utilisateurs d'un Galaxy S20 dont le verre s'est cassé sans raison de rejoindre cette action collective. Sans surprise, la plainte vise à exiger des dommages et intérêts à la firme de Séoul. Tous les modèles de la gamme des S20 – S20, S20+, S20 Ultra et S20 Fan Edition, sont concernés.

“Les consommateurs ne devraient pas avoir à payer pour le design défectueux de Samsung” tacle Hagens Berman. Avez-vous rencontré un soucis analogue sur votre smartphone ? On attend votre avis sur cette histoire et votre témoignage dans les commentaires.