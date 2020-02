Galaxy S20 : les vidéos 8K donnent des fichiers qui ne pèsent que 600 Mo par minute

Le Galaxy S20 peut enregistrer des vidéos en 8K – une définition qui faisait craindre de déboucher sur des fichiers beaucoup trop gros, qui saturent vite la mémoire interne, y compris les 512 Go de la variante Ultra la plus chère. A en croire Samsung, la situation n’est pourtant pas si catastrophique : l’enregistrement 8K donne au final des fichiers de taille raisonnable, pas plus de 600 Mo par minute de vidéo.

Samsung révèle à nos confrères de The Verge quelques détails techniques sur l’enregistrement de vidéos 8K sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. On aurait pu imaginer que cette définition, qui permet de tirer des clichés de 33 mégapixels à chaque image, ne donne en effet des fichiers bien trop lourds par rapport à l’espace de stockage interne, ou simplement pour parvenir à les partager et à les transférer sur une machine dans des délais raisonnables.

Au final, il y a de quoi pousser un « ouf ! » de soulagement : les vidéos enregistrées en 8K ne pèsent que 600 Mo par minute. Cinq minutes de vidéos prendront ainsi à peine un peu plus de 3 Go – l’enregistrement de vidéos 8K étant limité à 5 minutes par vidéo sur les trois variantes du S20. Bien sûr, cette quantité de données peut vite grignoter votre espace de stockage interne, y compris si vous optez pour la variante S20 Ultra 512 Go.

Peu d’utilisateurs activeront vraisemblablement la 8K en permanence

Mais il faut pour cela imaginer un cas d’utilisation peu probable : celui où la définition 8K serait activée en permanence. Il y a en effet plusieurs raisons de penser que tout enregistrer en 8K ne sera pas forcément pratique, au moins initialement. Les appareils capables de lire ces vidéos dans leur définition native ne sont pas particulièrement nombreux – déjà que les télévisions 4K n’ont même pas encore conquis la majorité des foyers.

Initialement, il faudra donc que vous ayez beaucoup de personnes avec un S20 dans votre entourage, et/ou que vous soyez l’heureux propriétaire d’une télévision 8K, dont les modèles ne sont pas encore très nombreux sur le marché, et sont encore assez chers. Par ailleurs, le problème d’espace n’en est sans doute pas un si vous utilisez une carte microSD : les trois smartphones sont capables de prendre en charge jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire, ce qui devient de suite plus confortable.

Lire également : Galaxy S20 – Samsung veut devenir synonyme de smartphones 5G

Pour en arriver à une telle compression, il semble que Samsung ait dû arrondir quelques angles : l’enregistrement 8K est limité à 24 images par secondes, et les vidéos 8K ne sont pas stabilisées. Compte-tenu du niveau de détail, il y aura donc un élément de plus qui rendra la 8K pas très pratique : un pied sera obligatoire pour prendre des vidéos un tant soit peu saisissantes dans cette définition. Bien sûr, au-delà de tout cela, il faudra vérifier la qualité de la captation 8K sur ce smartphone ce que nous ferons dans un test ultérieur.

Source : The Verge