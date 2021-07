Galaxy S20 : l’écran de certains appareils meurt sans raison apparente

Comme en attestent de nombreuses plaintes sur les forums officiels de Samsung, l'écran de certains Galaxy S20+ et S20 Ultra meurt subitement, et ce sans aucune raison apparente. Pour l'heure, seul un remplacement de la dalle règle le problème. Le constructeur n'a pas encore trouvé la cause de ce dysfonctionnement.

Même si Samsung fait partie des meilleurs constructeurs dans le domaine, il arrive parfois que les dalles de ses smartphones les plus populaires soient victimes de certains problèmes techniques. Nous avons eu plusieurs exemples par le passé, à l'image des écrans de certains Galaxy S9, S10 ou S20+ qui viraient au vert à la suite d'une mise à jour.

Plus récemment, c'étaient au tour des propriétaires de Galaxy S20 FE d'être victimes d'un souci similaire. Fort heureusement, il s'agissait d'un problème logiciel, et Samsung est parvenu à le corriger… Au bout de quatre mises à jour tout de même. En août 2020, l'écran 120 Hz de certaines Galaxy Tab S7 ont viré eux aussi au vert après une énième mise à jour.

Cette fois-ci, l'affaire semble nettement plus grave. Depuis le mois de mai 2021, les plaintes des utilisateurs se multiplient sur les forums officiels de Samsung. En effet, de nombreux propriétaires de Galaxy S20 + et S20 Ultra ont assisté à la mort de l'écran de leur appareil. Les premiers symptômes se matérialisent par l'apparition de plusieurs bandes noires et blanches sur la dalle. Bien entendu, ce phénomène s'aggrave avec le temps, jusqu'à ce que l'utilisateur se retrouve avec un écran totalement blanc ou vert.

Le remplacement de la dalle s'impose comme la seule solution…

Dans ce cas-là, le smartphone devient totalement inutilisable, puisque la dalle ne peut plus rien afficher. Devant la gravité du problème, les utilisateurs touchés ont essayé de trouver une solution auprès de Samsung. Un modérateur du forum du constructeur a bien conseillé de procéder à un démarrage de l'appareil en mode sans échec et de tenter une réinitialisation, mais d'après les témoignages, cela n'améliore pas tout la situation, bien au contraire.

“Le problème ne survient pas sur une application en particulier. Cela se produit également sur l'écran d'accueil […] Le scintillement a commencé il y a quelques jours, peut-être deux ou trois. L'affichage vert est apparu après la réinitialisation. Il est vert même lorsque le téléphone éteint est en charge”, raconte un utilisateur sur le forum de Samsung.

Pour l'instant, la seule solution efficace consiste en un remplacement de l'écran. Une opération qui peut s'avérer coûteuse, surtout si votre smartphone n'est plus sous garantie. Notez que Samsung n'a pas encore fait de commentaires officiels sur le sujet. Nous vous tiendrons au courant s'il y a du nouveau.

Source : SamMobile