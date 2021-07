Galaxy S8 : Samsung déploie une ultime mise à jour de sécurité

Les Galaxy S8 et Galaxy S8+ reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité inattendue. Plusieurs mois après la fin du support logiciel, Samsung a lancé le déploiement d'un correctif de sécurité inattendu sur les deux smartphones. Ce correctif contient le patch de sécurité Android de mai 2021.

En mai dernier, Samsung a décrété les Galaxy S8 / S8+ officiellement obsolètes. Quatre ans après leur sortie, les deux anciens fleurons se retrouvent privés de mises à jour. Ils sont arrivés au bout du support logiciel promis par la marque.

Á la surprise générale, Samsung vient pourtant de pousser une nouvelle mise à jour sur les Galaxy S8. D'après les témoignages récoltés par nos confrères de SamMobile, plusieurs utilisateurs d'un S8 résidents en Bolivie ont vu apparaître une mise à jour intitulée G95xFXXUCDUE1 sur leur téléphone.

Samsung déploie le patch de sécurité Android de mai 2021 sur les Galaxy S8

D'après le changelog, le firmware contient le patch de sécurité Android de mai 2021. Avec ce patch mensuel, Google corrige 41 failles de sécurité repérées dans le système d'exploitation Android. 37 sont qualifiées de sérieuses et les 4 dernières sont jugées critiques. Heureusement, rien n'indique qu'un pirate exploite activement ces brèches. Il concerne tous les terminaux Android sortis dans les 4 années précédentes.

Surtout, le patch corrige une faille qui permet d’espionner les appels sur 40% des smartphones Android, dont les téléphones estampillés Samsung. Divulguée début mai, la brèche réside dans l'interaction entre l'API de certains modem de Qualcomm et leur système de déboggage. Samsung s'est imposé parmi les premiers constructeurs à combler la faille pour protéger les utilisateurs.

Dans ces conditions, on imagine que Samsung a voulu protéger les utilisateurs d'un Galaxy S8 contre les pirates qui chercheraient à exploiter cette faille, et ce, malgré la fin récente du support logiciel. Pour vérifier si la mise à jour est déjà proposée sur votre smartphone, on vous invite à vous rendre dans le menu Paramètres puis dans À propos de l’appareil. Enfin, choisissez Mise à jour logicielle et cliquez sur Lancer la mise à jour. Il suffit alors de suivre les instructions qui apparaissent à l'écran. Avez-vous pu installer le patch ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : SamMobile