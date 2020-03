Galaxy S20 : un bug fait redémarrer le smartphone en boucle

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra rencontrent un nouveau bug. D’après de nombreux témoignages, le smartphone redémarre parfois en boucle de façon complètement aléatoire. Pour l’heure, seuls les modèles avec Exynos 990 semblent touchés. Samsung est conscient des problèmes rencontrés par les usagers et s’est engagé à proposer un correctif dans les plus brefs délais.

Certains Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra redémarrent en boucle, affirment des utilisateurs sur Reddit et sur le forum officiel de Samsung. « ‘J’ai mon S20 + depuis mercredi et il s’est redémarré au hasard au moins 5 fois » affirme un internaute sur Reddit. Parfois, il suffit de déconnecter ou de reconnecter le câble de recharge USB-C pour déclencher une série de redémarrage intempestif. D’après les témoignages apparus sur la toile, seuls les Galaxy S20 vendus en Europe, avec un SoC Exyno 990, sont concernés par ce bug.

Samsung promet de déployer un correctif

Samsung a rapidement eu vent des soucis rencontrés par les utilisateurs, rapporte XDA Developpers. Sur le forum officiel de Samsung en Europe, un modérateur de la marque affirme que la cause des redémarrages a déjà été identifiée.« Les développeurs estiment qu’ils ont trouvé la source du problème et travaillent déjà sur une mise à jour pour corriger le bug » annonce le modérateur, sans préciser de date de déploiement.

Il s’agit donc visiblement d’un bug logiciel. Le modérateur déconseille donc aux usagers touchés de demander le remplacement ou la réparation de leur unité et d’attendre l’arrivée du correctif. Ce n’est pas le seul bug repéré sur les Galaxy S20 ces derniers jours. Certains utilisateurs ont en effet rencontré de gros problèmes avec le GPS du smartphone. Chez certains, le GPS est même totalement hors service. Avez-vous remarqué des soucis similaires ? On attend votre avis dans les commentaires.

