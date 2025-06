Nvidia confirme la date de sortie de la GeForce RTX 5050 8 Go et son prix assez canon (sur le papier)

Nvidia confirme la sortie de sa carte graphique d’entrée de gamme GeForce RTX 5050. Une option très attendue au rapport qualité-prix prometteur permettant au plus grand nombre de muscler leur configuration pour monter dans les tours côté graphismes.

Article rédigé par Adam Bausset.

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 5050 devait initialement sortir plus tard dans l’été, mais la marque aurait finalement décidé d’accélérer le calendrier. Selon le site du fabricant. le lancement est en effet maintenant fixé officiellement à la mi-juillet. La date exacte de commercialisation sera vraisemblablement communiquée ultérieurement.

La fiche technique de la Nvidia GeForce RTX 5050 et son tarif contenu font de cette carte graphique une option très grand public. Elle devrait en particulier séduire les joueurs qui veulent les derniers jeux sans casser leur tirelire. Pensée pour le 1080p, elle permettrait de jouer aux titres AAA actuels avec des réglages élevés, voire ultra, tout en conservant une expérience fluide. Ce ne sera pas la carte des gros streamers ou des accros du 144 Hz, mais pour du solo immersif ou du multi accessible, elle coche beaucoup de cases.

La Nvidia GeForce RTX 5050 est la carte graphique idéale pour jouer en Full HD

Son principal atout reste le nombre technologies de pointe auxquelles elle donne accès pour moins de 300 €. Il faudra bien sûr attendre des benchmarks indépendants pour le confirmer. Mais on sait via des rumeurs assez fiables qu'on peut s'attendre à des performances proches de la GeForce RTX 4060 de génération précédente. Avec, malgré un tarif plus doux, le ray tracing et des technologies Nvidia améliorées comme DLSS 4.0.

Les 8 Go de mémoire GDDR6 seront suffisants pour la majorité des titres AAA récents, même s'il faut considérer la durabilité de l'upgrade, alors que les jeux vidéos ont tendance à demander de plus en plus de mémoire vive graphique. La consommation, estimée entre 100 et 130 W, la rend tout de même très intéressante, au-delà, pour des PC compacts ou pour les utilisateurs qui veulent faire décoller leur rendu graphique sans devoir changer d'autres éléments comme l'alimentation ou la carte mère.

Côté tarif, le prix de vente conseillé est de 249$. Sachant que le terme “conseillé” prendra vraiment tout son sens à la sortie. C’est justement sur ce point que tout va se jouer : si Nvidia maintient un tarif aussi intéressant dans le commerce, la GeForce RTX 5050 pourrait bien faire un carton. Mais la marge de manoeuvre n'est pas très large sur ce segment plus concurrentiel. Avec ce modèle, Nvidia vient compléter sa nouvelle gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 series équipées des GPU Blackwell. L'option était vous l'aurez compris très attendue, surtout dans un contexte où les options milieu de gamme se sont raréfiées ces derniers mois.