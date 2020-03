Galaxy S10 et Note 10 : Samsung améliore la caméra avec les meilleures fonctionnalités du Galaxy S20

Samsung vient d’annoncer une nouvelle mise à jour pour les Galaxy S10 et Note 10. Avec OneUI 2.1, les deux smartphones recevront les meilleures fonctionnalités de l’application Caméra du Galaxy 20 dont la fonction Single Take qui connait un succès retentissant selon le constructeur.

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ont introduit de nombreuses nouveautés niveau caméra dont ils étaient les seuls à profiter jusqu’ici. Bonne nouvelle pour les possesseurs d’un Galaxy S10 ou Note 10. Samsung vient d’annoncer que la mise à jour OneUI 2.1 leur ajoute les meilleures fonctionnalités caméra de ses nouveaux flagships.

« Dès la première semaine après le lancement du Galaxy S20, il est clairement apparu à quel point la fonction Single Take était populaire », écrit le constructeur dans un communiqué. Les Galaxy S10 et Note 10 l’intègrent désormais avec la nouvelle mise à jour afin que davantage de personnes puissent en profiter.

Single Take, Night Hyperlapse et mode Pro : les Galaxy S10 et Note 10 font le plein de nouveautés

La fonctionnalité Single Take offre une nouvelle manière de prendre des photos. Elle permet de réaliser une rafale de clichés pendant 3 à 10 de secondes. La prise est ensuite analysée par l’intelligence artificielle pour sélectionner les 10 meilleures photos séquences de la série. À vous de choisir celles que vous préférez.

La mise à jour des Galaxy S10/S10+ et Note 10/Note 10+ ajoute également un mode nuit amélioré avec la fonctionnalité Night Hyperlapse. Celle-ci permet de prendre de belles photos et vidéos la nuit ou en condition de faible luminosité. Lorsque vous avez fini de capturer l’image parfaite, la fonction de filtre personnalisé vous permet de créer votre propre filtre avec les couleurs et les styles que vous préférez puis le sauvegarder afin de les appliquer à vos futures photos.

Les Samsung Galaxy S10 et Note 10 vont pouvoir également bénéficier du nouveau mode Pro des Galaxy S20. Ce dernier vous donne encore plus de contrôle afin d’ajuster des paramètres tels que l’ISO, la vitesse d’obturation et le niveau d’exposition. Une autre fonction intéressante vous permet également basculer entre les caméras avant et arrière pendant l’enregistrement d’une vidéo.

Enfin, la mise à jour apporte améliore également la Galerie photos en la rendant plus intelligente. Vos photos sont mieux organisées grâce à l’IA avec l’option Clean View activé. L’application regroupe automatiquement les photos similaires du même sujet pour vous permettre consulter facilement des photos triées par similitude.

