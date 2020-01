Galaxy S20 (S11) : l’application Samsung Camera fera le plein de nouveautés

L’application Caméra du Galaxy S20 / S11 aura droit à plein de nouvelles fonctionnalités, dont un mode Réalisateur, un mode Pro, de nouveaux effets Bokeh, entre autres nouveautés intéressantes repérées dans le code source de One UI 2.0. Samsung va soutenir les évolutions matérielles de la partie photo/vidéo par plusieurs améliorations logicielles.

En fouinant dans le code de One UI 2.0 en décembre dernier, XDA Developers avait réussi à obtenir des informations intéressantes sur les nouvelles fonctionnalités en préparation pour Samsung Camera. La nouvelle version de l’application devrait être introduite avec le Galaxy S11 (on a encore du mal à nous habituer au nom Galaxy S20). Les spécialistes du site sont revenus à la charge avec la dernière mise à jour d’Android 10 en version stable pour le Galaxy Note 9 et ont découvert de nouveaux indices croustillants.

Galaxy S11/s20 : les nouvelles fonctionnalités de l’application Samsung Camera se précisent

Il ne vous a sans doute pas échappé que le Galaxy S11/S20 est annoncé avec un quadruple capteur photo à l’arrière dont un module de 108 MP. Ça, c’est pour le côté hardware. Pour la partie logicielle, nous avons déjà entendu parler d’un nouveau mode Réalisateur (Director View Mode en anglais) qui permettra de contrôler ce qu’enregistre chaque capteur de l’appareil photo. En d’autres termes, vous pourrez bloquer un sujet sur le capteur principal et par exemple zoomer un deuxième élément de la scène avec le téléobjectif.

XDA Deveopers apporte par ailleurs plus de précision sur la fonctionnalité baptisée « Single Take Photo ». Elle sera particulièrement utile pour réaliser la prise parfaite. « Samsung a déjà jeté les bases de cette fonctionnalité avec la fonction ‘Suggestion de prise de vue du Galaxy S10’. Elle vous guidait pour prendre de meilleures photos et cela facilite souvent la tâche aux débutants. Le but de Single Take Photo est d’automatiser l’ensemble de ce processus » en choisissant automatiquement le bon cadrage et le timing parfait.

Un mode Pro pour l’enregistrement des vidéos

Le site confirme également retour d’un mode Pro pour l’enregistrement des vidéos sur le Galaxy S11. Face à la pression des utilisateurs, Samsung s’est décidé à ramener ce mode qui avait disparu depuis l’arrivée de One UI. Il permettra aux utilisateurs avancés de régler manuellement l’exposition, la vitesse d’obturation, la tonalité des couleurs et ainsi que la sensibilité ISO. Pour le commun des utilisateurs, lorsque ce mode n’est pas activé, les options sont automatiquement choisies en fonction de la scène enregistrée.

Enfin, le Galaxy S20 accueillerait de nouveaux effets de personnalisation pour le rendu Bokeh lorsque vous prenez des images en mode Live Focus. Vous pourrez choisir de nouveaux filtres d’arrière-plan sont des effets Artify, Mono ou encore Vintage.

