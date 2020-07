Galaxy Note 20 Ultra : voici les premières photos volées du flagship de Samsung

Le Galaxy Note 20 Ultra s’illustre dans une série de photos volées apparues sur la toile. Comme prévu, le smartphone de Samsung est très similaire au Galaxy S20 Ultra lancé il y a quelques mois. La fuite confirme notamment la présence d’un quadruple capteur photo au dos et révèle le nouvel emplacement du tiroir dédié au stylet S-Pen.

Il y a quelques jours, Samsung a publié « par erreur » une première photo officielle du Galaxy Note 20 Ultra sur son site web ukrainien. L’image mise en ligne prouvait surtout l’existence d’un nouveau coloris cuivre, « Mystic Bronze », et confirmait les éléments du design.

Sur le même sujet : Galaxy Note 20 – Samsung augmenterait ses prix par rapport aux Galaxy Note 10

Samsung change l'emplacement du stylet S-Pen sur les Galaxy Note 20

Quelques jours plus tard, un leaker du nom de Jimmy Is Promo dévoile les premières photos volées du Galaxy Note 20 Ultra sur son compte Twitter. Les images confirment toutes les précédentes fuites apparues au cours des derniers mois. De plus, les photos volées ont été repartagées par une poignée d’informateurs réputés, comme Ice Universe ou Max Weinbach, ce qui donne beaucoup de poids supplémentaire à la fuite.

Au dos, Samsung mise à nouveau sur un bloc photo rectangulaire composé de 4 modules, dont un capteur principal de 108 mégapixels. Du reste, on aperçoit un module ressemblant à un capteur 3D ToF ou un autofocus laser. La gamme des Note 20 hérite donc du rectangle proéminent des Galaxy S20.

Sur la face avant, le smartphone est recouvert d’un vaste écran AMOLED Infinity-O marqué d’un poinçon et cerclé de fines bordures légèrement incurvées. Sans surprise, le Note 20 Ultra est accompagné d’un stylet S-Pen, l’accessoire phare de la gamme. Cette année, Samsung a décidé de relocaliser le tiroir de charge du stylet, met en garde Jimmy Is Promo dans un tweet. « Ne vous habituez pas trop à l'emplacement du S-Pen. Il va être déplacé de l’autre côté. Pareil pour le haut-parleur. Ils seront à gauche du port de recharge » précise le YouTubeur.

Pour rappel, Samsung devrait présenter les Galaxy Note 20 lors d’une conférence Unpacked le 5 août 2020. Les smartphones débarqueraient ensuite sur le marché à la fin du mois d’août. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.