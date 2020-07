Galaxy Note 20 : Samsung augmenterait ses prix par rapport aux Galaxy Note 10

Les Galaxy Note 20 pourraient coûter plus chers que leurs prédécesseurs, les Galaxy Note 10. D’après une fuite, Samsung aurait en effet décidé de revoir ses tarifs à la hausse par rapport à l’an dernier. Voici les dernières informations disponibles sur le prix des prochains Note.

Citant une « source très fiable », le média grec Techmaniacs a révélé le prix des prochains fleurons de Samsung, les Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2. En Grèce, le smartphone pliable serait vendu au prix de 2199 euros, comme le premier Galaxy Fold. On peut donc tabler sur un prix avoisinant les 2000 euros en France. Les tarifs pratiqués en Grèce sont en effet toujours plus élevés que dans le reste de l’Europe.

Techmaniacs poursuit en révélant le prix des Note 20. Selon le média, le Note 20 standard sera commercialisé au prix de 1249 euros en Grèce. Le Galaxy Note 10 a pourtant été lancé au prix de départ de 1149 euros sur le marché grec en 2019. Tout porte à croire que Samsung ait décidé d’augmenter ses prix.

Même son de cloche du coté du Galaxy Note 20 Ultra. Le média affirme que le smartphone haut de gamme sera proposé à 1499 € en Grèce, contre seulement 1399 euros pour le S20 Ultra. Dans les deux cas, on remarquera une augmentation tarifaire de 100 euros. On ignore si cette hausse ne concerne que la Grèce, ce qui serait étonnant, ou sera appliquée aux autres marchés.

Un leaker réputé du nom de Ricciolo abonde d’ailleurs dans le sens de Techmaniacs. D’après lui, Samsung va vendre les Note 20 au prix fort. « La série des Note 20 sera la gamme Note la plus chère de tous les temps » assure l’informateur sur Twitter.

Si on suit la logique tarifaire appliquée en Grèce, les Galaxy Note 20 pourraient être vendus au prix de départ de 1059 euros en France. Le Note 20 Ultra atteindrait même les 1459 euros, si on se base sur le prix du Galaxy S20 Ultra dans l’Hexagone. Que pensez-vous de la tarification qui se dessine ? Á quel prix pourriez-vous craquer pour les Note 20 ? On attend votre avis dans les commentaires.

and YES … the Note 20 Series will be the most EXPENSIVE note EVER …

(with Covid19 still here,U think is a good idea eh Samsung ?)

That's all for now . pic.twitter.com/aGKbD40VYL

— Ricciolo (@Ricciolo1) July 4, 2020