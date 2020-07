Galaxy Note 20 : Samsung travaille sur un mode DeX 100% sans fil !

Les Galaxy Note 20 pourraient profiter d’un mode DeX entièrement sans fil. D’après une fuite, Samsung travaille en effet sur une nouvelle version de l’outil capable de transformer un smartphone en ordinateur. Vous n’auriez ni besoin d’un câble USB-C vers HDMI ni d’un DeX Pad pour vous en servir.

Depuis ses débuts en 2017, le mode DeX a énormément évolué. Á l’origine, il fallait se munir de la DeX Station, un socle épais et encombrant, d’une souris et d’un clavier pour transformer son Galaxy S8 en ordinateur. L’année suivante, Samsung a choisi d’utiliser l’écran de ses smartphones pour faire office de souris et de clavier. Enfin, avec les Galaxy Note 9, le constructeur abandonnait finalement la DeX Station. Pour connecter le smartphone, il fallait cependant passer par un câble adaptateur USB-C vers HDMI.

Un mode DeX qui fonctionne comme un Google Chromecast

Les Galaxy Note 20 n’auraient pas besoin de câble pour passer en mode DeX, révèlent nos confrères de XDA Developers. En fouillant dans le code de l’application Samsung Tips (qui compile des astuces pour les utilisateurs), le média a découvert plusieurs indices montrant que Samsung a mis au point un mode DeX 100% sans fil. Pour rappel, Samsung avait officiellement évoqué l’arrivée d’un mode DeX sans fil en fin 2018.

On y découvre même le fonctionnement général du mode. Pour transformer le Note 20 en ordinateur, il suffirait de passer par l’icône DeX accessible dans les raccourcis rapides d’Android. « Utiliser Samsung DeX sur votre TV/ écran sans câble » explique le logiciel. Pour se connecter, l’utilisateur n’a plus qu’à sélectionner l’appareil voulu. Concrètement, ce nouveau mode fonctionne donc comme un Google Chromecast. Pour fonctionner, on imagine que le smartphone et le téléviseur doivent être connectés au même réseau WiFi.

Selon XDA, la firme a évoqué cette nouveauté dans Samsung Tips par erreur. Néanmoins, l’évocation du mode DeX dans l’application sans fil suggère que la fonctionnalité est enfin prête à être déployée. Au vu des habitudes de la marque, on s’attend à ce que le nouveau DeX mode soit présenté en même temps qu’un flagship. Tous les regards se tournent donc vers le Galaxy Note 20, dont la présentation est fixée au 5 août 2020.

