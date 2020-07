La Galaxy Watch 3 devrait être officialisée dans quelques jours

La Galaxy Watch 3 fait parler d’elle depuis déjà quelques semaines. Aujourd’hui, un nouvel indice vient appuyer la théorie de la présentation imminente. En effet, Samsung a mentionné le produit dans plusieurs pages de son site officiel, avant de faire marche arrière.

Samsung va prochainement dévoiler la Galaxy Watch 3, c’est une certitude. En effet, le constructeur a fait apparaître les mentions SM-R850 et SR-R845F sur ses pages de supports et sur la FAQ de son site officiel avant de les supprimer. Ces deux modèles, encore inconnus, sont supposés être des déclinaisons de la Galaxy Watch 3.

Cette mention laisse présager une officialisation imminente du produit. Il pourrait être annoncé d’un instant à l’autre. Samsung ne compte en effet pas attendre son événement Unpacked du mois d’août, qui sera déjà chargé en annonces avec les Note 20 ou la Galaxy tab S7+.

Les rumeurs évoquent une présentation le 8 juillet, soit mercredi, pour une commercialisation le 22 juillet. Cela se confirmerait par l’apparition soudaine de ces modèles sur le site officiel. L’avantage, c’est qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour avoir une confirmation.

Neuf modèles pour le prix d’un

Pour rappel, la Galaxy Watch 3 succédera à la Galaxy Watch première du nom, mais ne sera pas nommée Watch 2 pour éviter toute confusion avec l’Active 2. Elle serait déclinée en neuf modèles distincts, ce qui semble confirmé par l’apparition de plusieurs versions sur le site. Deux tailles seraient disponibles : une de 41 mm et une autre de 45 mm.

La Watch 3 serait dotée d’une dalle AMOLED tactile, d’un capteur cardiaque, d’un GPS et serait résistante à l’eau. Elle serait vendue à un prix compris entre 400 et 600 dollars selon les modèles. Il n’y a pas que les specs du produit qui ont fuité, puisque le célèbre Evan Blass a partagé des rendus presse de la montre. On peut y découvrir son design, mais également la nouvelle interface de Tizen OS.

Quoi qu’il en soit, la montre sera bientôt présentée au grand public, dans le courant de la semaine si nous sommes chanceux. Et vois, attendez-vous la Galaxy Watch 3 ? Au contraire, préférez-vous les montres connectées d’une autre marque ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !