Galaxy Note 20+ : ce premier benchmark dévoile ses performances sur Geekbench

Le Galaxy Note 20+, le prochain flagship de Samsung, apparaît dans un premier benchmark sur Geekbench. Cette nouvelle fuite offre un premier aperçu des performances du smartphone. Dans la foulée, le benchmark confirme aussi plusieurs éléments de la fiche technique.

Ce 30 mars 2020, le benchmark d’un smartphone au nom de code SM-N986U a été mis en ligne sur Geekbench. D’après le nom de code utilisé, il s’agit visiblement du futur Galaxy Note 20+ 5G, rapporte SamMobile. Sans surprise, Samsung a déjà bien avancé dans le développement du smartphone.

Snapdragon 865, 8 Go de RAM et Android 10…la fiche technique du Galaxy Note 20+ se dévoile

Sur Geekbench, le Galaxy Note 20+ grimpe à 985 en single score et à 3220 en multi core. Il s’agit d’un score similaire à celui du Galaxy S20 Ultra, dont la fiche technique s’annonce similaire. Le dernier né de Samsung monte en effet à 898 en single core et à 3195 en multi core, montre un benchmark partagé par SamMobile.

D’après le benchmark, le Note 20+ est alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm (il s’agit donc d’une unité destinée au marché américain) épaulé par 8 Go de mémoire vive. On s’étonnera de cette faible quantité de RAM alors que les variantes 5G des Galaxy S20 démarrent à 12 Go de RAM. Seuls les modèles 4G se contentent de 8 Go de RAM. Enfin, on remarquera que le Note 20+ tourne sous Android 10. Ce n’est pas vraiment une surprise.

On vous invite évidement à prendre ce benchmark avec du recul. L’appareil testé est probablement un simple prototype dont l’optimisation logicielle n’est pas encore terminée. De même, les caractéristiques techniques du terminal pourraient encore changer d’ici sa sortie sur le marché. Pour rappel, Samsung devrait présenter les Galaxy Note 20 et Note 20+ vers la fin de l’été 2020, en même temps qu’une nouvelle génération de Galaxy Fold avec un écran pliable. Que pensez-vous de ce premier benchmark ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

