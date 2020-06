Galaxy Fold 2 : Samsung miserait sur un écran pliable 120 Hz

Le Galaxy Fold 2 serait équipé d’un écran 120 Hz, révèle une nouvelle fuite. Comme les Galaxy S20 et les Galaxy Note 20, le troisième smartphone pliable de Samsung aurait droit à une dalle avec une fréquence de rafraîchissement élevée. Sans surprise, le constructeur miserait sur un écran en verre ultra fin analogue à celui du Galaxy Z Flip.

D’après les informations relayées par nos confrères chinois d’ETNews, Samsung serait parvenu à mettre au point un écran Infinity Flex de 7,7 pouces de 120 Hz pour son Galaxy Fold 2. Le fabricant s’appuierait visiblement sur la même technologie d’écran 120 Hz que celle déjà utilisée sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

Sur le même sujet : Le Galaxy Fold 2 serait étanche

Le retour de l’écran en verre ultra fin façon Galaxy Z Flip

Comme on pouvait s’y attendre, Samsung réutiliserait l’écran en verre fin Ultra Fin Glass (UTG) du Galaxy Z Flip. Ce verre propriétaire produit par l’entreprise sud-coréenne DOWOO Insys ne mesure que 30 micromètres (soit un millionième de mètre) contre 100 micromètres pour une protection en verre trempé classique. Cette protection rend le Z Flip plus robuste que le Galaxy Fold premier du nom, qui se contente d’un écran en polymère.

Malheureusement, cet écran en verre pliable n’est pas aussi solide qu’une dalle de smartphone traditionnel. Dans ces conditions, l’écran du Galaxy Fold 2 est incompatible est l’utilisation d’un stylet. Samsung s’est donc résigné à ne pas inclure de stylet S-Pen dans la boîte de son smartphone pliable.

Le rapport évoque aussi l’écran secondaire contextuel du smartphone. Cette fois, Samsung miserait sur une dalle de 6.23 pouces, contre seulement 4.6 pouces pour le précédent modèle. Par contre, cet écran devrait se contenter d’une fréquence de 60 Hz. C’est loin d’être un problème sachant que l’écran est cantonné à l’affichage d’informations contextuelles et de notifications.

La production du Galaxy Fold 2 débuterait dans le courant du mois de juillet 2020, note ETNews. Samsung produirait 300 000 unités par mois, ce qui est largement supérieur aux chiffres de production du premier Galaxy Fold. L’an dernier, Samsung n’a jamais produit plus de 100 000 Fold en un mois.

Aux dernières nouvelles, Samsung présentera le Fold 2 dès le 5 août 2020. Le smartphone pliable sortirait sur le marché quelques semaines plus tard, à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre. On vous en dit plus dès que possible ! Restez connectés !

Source :ETNews