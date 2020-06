Galaxy Fold 2 : pas de stylet S-Pen pour le smartphone pliable, ça se confirme

Le Galaxy Fold 2 ne serait finalement pas accompagné d’un stylet S-Pen, révèle un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud. Après plusieurs expérimentations, Samsung aurait en effet décidé de faire l’impasse sur l’accessoire phare des Galaxy Note. Le rapport évoque les « limitations techniques » de l’écran pliable, encore trop fragile pour fonctionner avec le stylet.

D’après les informations obtenues par The Elec, un média sud-coréen, Samsung n’est pas parvenu à mettre au point un écran pliable qui soit compatible avec le stylet S-Pen. Apparement, la dalle Infinity Flex du fabricant n’est pas assez solide pour fonctionner avec l’accessoire malgré la présence d’un verre ultra fin similaire à celui du Galaxy Z Flip.

Ce n’est pas vraiment une surprise. L’écran Ultra Fin Glass (UTG) du Galaxy Z Flip était d’ailleurs tellement fragile que les ongles du Youtubeur Jerry Rig Everything ont laissé des marques indélébiles sur la surface. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas que Samsung ait rencontré de grosses difficultés à utiliser un stylet S-Pen avec la dalle tactile.

L’écran pliable du Galaxy Fold 2 avec incompatible avec le stylet S-Pen

Pour palier au manque de robustesse de l’écran du Galaxy Fold 2, Samsung aurait néanmoins tenté d’épaissir la couche de verre, poursuit The Elec. En vain. Dans ce cas là, l’écran ne parvient plus à plier correctement. Après plusieurs essais infructueux, le constructeur s’est rendu à l’évidence : sa technologie d’écran pliable n’est pas encore compatible avec l’usage d’un stylet.

Ce n’est pas la première fois qu’un rapport assure que le troisième smartphone pliable de Samsung sera privé de stylet. En avril, une information du blog sud-coréen Naver abondait dans le même sens. Pour rappel, Samsung présenterait le Galaxy Fold 2 lors de la conférence dédié aux Galaxy Note 20. D’après les dernières informations disponibles, la conférence Unpacked serait prévue le 5 août 2020. On vous en dit plus dès que possible sur le Fold 2. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Elec