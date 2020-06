Galaxy S20 Lite : voici les premiers détails sur la version plus abordable du smartphone de Samsung

Le Galaxy S20 aura le droit à sa version Lite, selon le très informé Sammobile. Cette version serait plus abordable que le modèle classique et embarquerait un processeur Qualcomm Snapdragon en lieu et place de l’Exynos, très critiqué.

Le Galaxy S20 Lite serait bien dans les cartons de Samsung, sous le nom Galaxy S20 Fan Edition. C’est le site Sammobile, très bien informé, qui évoque ce nouveau smartphone en donnant plusieurs détails intéressants. Le terminal ne serait pas nommé Lite, comme c’est le cas habituellement pour les déclinaisons abordables (comme le S10 Lite).

Le Galaxy S20 Fan Edition serait décliné en deux modèles, l’un pour les Etats-Unis (SM-G781) qui serait compatible 5G, et un pour le marché international (SM-G780) uniquement compatible 4G. Le smartphone tournerait sous Android 10 avec la surcouche du constructeur One UI 2.5

Du Snapdragon au lieu de l’Exynos

Le processeur Exynos du Galaxy S20 a beaucoup été critiqué par les utilisateurs pour ses soucis de performances. Pour ce modèle, Samsung ferait le choix d’un processeur Qualcomm, plus précisément le Snapdragon 865. A titre de comparaison, le S10 Lite était équipé du Snapdragon 855. Le terminal embarquerait également 128 Go de stockage.

Pour rappel, le S10 Lite de Samsung n’était pas si « light » que ça, avec un écran super AMOLED Plus de 6,7 pouces en full HD et un triple capteur photo avec un APN principal de 48 mégapixels. Il a été présenté en décembre 2019 pour un prix de 609 euros. Le Galaxy S20 est lui sorti au début de l’année et nous avait convaincu par ses qualités, mis à part ces soucis de performances.

Reste à savoir quand est-ce que ce smartphone serait dévoilé. Le site Phonearena se risque à suggérer une présentation lors du CES 2021. Le salon de Las Vegas se tiendra bien dans des conditions strictes et nul doute que les constructeurs, comme Samsung, y annonceront des produits.

Source : Sammobile