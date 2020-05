Galaxy Fold 2 : Samsung travaille sur un smartphone pliable étanche

Le Galaxy Fold 2, le second smartphone pliable de Samsung, pourrait bien être étanche. Le constructeur sud-coréen a en effet déposé le brevet d’un téléphone pliable équipé d’une structure résistante à l’eau, contrairement au Galaxy Fold premier du nom.

Lancé en 2019 au prix de 2020 euros, le premier Galaxy Fold est loin d’être résistant à l’eau et aux poussières. Comme l’a montré le test de résistance de Jerry Rig Everything, la poussière risque d’endommager le fonctionnement de la charnière centrale. Malgré les améliorations apportées par Samsung, le Galaxy Z Flip n’est pas non plus résistant à la poussière ou à l’eau. Evidemment, on ne s’attend pas à ce que les premiers smartphones pliables soient aussi robustes que des téléphones classiques.

Sur le même sujet : Galaxy Fold 2 – un triple capteur photo et un prix sous les 2000 € ?

Un Galaxy Fold 2 certifié IP68 ?

Néanmoins, Samsung s’est engagé à corriger le tir et à améliorer la résistance de ses smartphones pliables aux aléas du quotidien. Dans cette optique, le fabricant a imaginé un Galaxy Fold doté d’une structure et d’une charnière étanche et résistance à l’eau et à la poussière, rapportent nos confrères de LetsGoDigital.

Le 13 novembre dernier, Samsung a en effet déposé le brevet d’un « appareil électronique comprenant une structure étanche » auprès de l’OMPI (Office mondial de la propriété intellectuelle). Les schémas inclus dans le brevet montrent un smartphone pliable dont le design est similaire à celui du Galaxy Fold lancé l’an dernier. L’appareil se distingue par contre par la présence d’un joint d’étanchéité.

Appliqué à l’intégralité de la structure, ce joint permet de protéger les composants internes contre les liquides et les particules de poussière. On remarquera aussi la présence d’un écran secondaire dédié aux notifications plus petit que celui du premier Galaxy Fold. Cet écran contextuel se rapproche plutôt de celui du Galaxy Z Flip.

Dans ces conditions, il n’est pas impossible que le Galaxy Fold 2, attendu en août 2020, dispose d’une certification IP68. Néanmoins, Samsung pourrait encore choisir de temporiser l’arrivée du premier pliable étanche sur le marché. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital