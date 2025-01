Galaxy Buds 3 Pro : le prix des écouteurs Samsung est en chute libre pour les soldes

À l'occasion des soldes d'hiver 2025, le site e-commerce Amazon vous permet de faire une économie de 120 euros sur l'achat des écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

Les soldes d'hiver 2025 ont démarré ce mercredi 8 janvier à 8 heures et Amazon frappe déjà fort en proposant les Galaxy Buds 3 Pro à prix très réduit. Disponibles en deux coloris au choix, les écouteurs sans fil Samsung reviennent à 129,99 euros au lieu de 249,99 euros par l'intermédiaire d'un cumul de promotions.

En effet, il est possible de bénéficier d'une remise immédiate de 20 % de la part du géant du commerce en ligne, du code B3PROSOLDES si vous êtes membre Prime, et d'une offre de remboursement de 50 euros de la part de Samsung (voir conditions). Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais. De plus, les écouteurs sont accompagnés d'un chargeur secteur inclus.

Commercialisés au cours de l'été 2024, les Galaxy Buds 3 Pro sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui embarquent notamment les technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4. On trouve aussi trois microphones, la réduction active de bruit, divers capteurs, la norme d'étanchéité IP57 et une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures d'utilisation grâce à l'étui de charge fourni. Enfin, les écouteurs mesurent 18.1 x 19.8 x 33.2 mm et affichent un poids de 5,4 grammes chacun. Plus de détails sur notre article dédié au test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro.