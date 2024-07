Précommande Galaxy Buds 3 et 3 Pro : où acheter les écouteurs Samsung au meilleur prix ?

Samsung vient d'officialiser les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro. Ils sont plus confortables et plus ergonomiques, Samsung ayant opté pour des changements radicaux qui favorisent une meilleure expérience. Les tarifs ont aussi évolué, mais moins radicalement. On vous dit où acheter les nouveaux écouteurs au meilleur prix.

Trois ans et deux ans respectivement après leurs prédécesseurs, les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro arrivent sur le marché avec la promesse de changer totalement l'expérience utilisateur. Samsung a procédé à une refonte complète de leur design et se rapproche de ce qui se fait de mieux chez la concurrence, avec quelques particularités esthétiques qui font la différence.

Les nouveaux écouteurs dont également la part belle à l'intelligence artificielle avec le Galaxy AI qui apporte des fonctionnalités très pratiques. On peut notamment citer la traduction vocale en temps réel lorsque vous discutez avec un interlocuteur qui parle une langue étrangère.

La partie audio évolue également dans le bon sens. La deuxième génération des Galaxy Buds était déjà dans le haut de tableau des meilleurs écouteurs à réduction de bruit. Les Buds 3 et Buds 3 Pro restent dans la droite ligne de ce à quoi Samsung nous a habitués. Comme nous avons pu le constater lors de notre test, le rendu sonore et l'ANC sont qualitatifs.

Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro : où et à quel prix acheter les nouveaux écouteurs Samsung ?

Les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro ont évolué dans une proportion beaucoup plus grande que leurs prix. Les tarifs ont certes augmentés après 3 ans, mais de 30 € et 20 € respectivement. Les Buds 3 sont ainsi à 179 € et les Buds 3 Pro à 249 €. Vous avez le choix entre deux coloris : blanc et argenté.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY BUDS 3 CHEZ SAMSUNG

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY BUDS 3 PRO CHEZ SAMSUNG

Les deux écouteurs sont en précommande dès aujourd'hui pour une disponibilité le 24 juillet 2024. Durant la période de précommande, Samsung et ses partenaires vous offrent une coque de protection pour tout achat du Galaxy Buds 3 ou du Galaxy Buds 3 Pro.

Quelles sont les nouveautés des Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro ?

Comme nous l'annoncions en introduction, les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro de Samsung n'ont plus rien de commun avec leurs prédécesseurs sur le plan esthétique. Exit le format “boule” et place à une structure plus proche de ce qui se fait chez la concurrence, et notamment chez Apple.

Les deux écouteurs disposent ainsi d'une tige qui améliore la tenue dans les oreilles. Les Buds 3 gardent un format semi-ouvert semblable à celui des AirPods 3 tandis que les Galaxy Buds 3 Pro adoptent un design intra-auriculaire avec un embout à l'extrémité interne.

Samsung propose évidemment trois tailles d'embouts différentes dans la boîte. Le boîtier des nouveaux Galaxy Buds 3 Series a également évolué et devient plus rectangulaire vu de face. Pour faire court, il s'inspire du boîtier des Airpods, mais dispose d'un capot transparent qui permet de distinguer d'un coup d'œil si les écouteurs sont à l'intérieur ou pas. Ou encore d'apercevoir leur niveau de charge.

La présence d’une LED à l’avant des écouteurs permet en effet de visualiser le niveau de la batterie. La tige améliore par ailleurs l'expérience de contrôle. Celui-ci se fait désormais non pas par de simples touchers, mais par une légère pression sur la tige. Ceci permet d'éliminer les appuis accidentels.

Notez qu'il est possible de personnaliser les gestes de contrôle depuis l'application. Celle-ci dispose aussi d'un égaliseur qui permet désormais d'ajuster l'équilibre du son selon vos sensibilités.

Il y a bien plus de choses à savoir sur les nouveaux écouteurs de Samsung. Nous vous invitons à lire notre test complet des Galaxy Buds 3 Pro pour en découvrir davantage sur la nouvelle gamme.