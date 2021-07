Galaxy Buds 2 : coloris, fonctionnalités, batterie, l’appli Galaxy Wereable dévoile tout

Décidément, les fuites au sujet des Galaxy Buds 2 ne s'arrêtent pas. En effet, un développeur est parvenu à dénicher de nouveaux détails sur les écouteurs de Samsung dans la version de l'appli Galaxy Wereable. Coloris, fonctionnalités, batterie, on fait le point.

Sauf surprise de dernière minute, les Galaxy Buds 2 devraient être dévoilés lors du prochain Galaxy Unpacked ce 11 août 2021, aux côtés de la Galaxy Watch 4, du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3. Enfin, s'il reste quelque chose à dévoiler. En effet, de nombreuses fuites ont quasiment révélé tous les secrets des prochains écouteurs sans fil.

Et comme si cela ne suffisait pas, le développeur GitHub Tim Schneeberger vient de publier à son tour de nombreuses informations sur les Galaxy Buds 2. D'après ses dires, ces données proviennent de la dernière version de l'appli Galaxy Wereable, l'application compagnon de tous les objets connectés Samsung.

Commençons par les coloris. Jusqu'alors au nombre de quatre, à savoir blanc, noir, vert et mauve, il faudra en rajouter un cinquième : le jaune. Venons-en ensuite à la batterie. Selon les informations glanées par le développeur, chaque écouteur embarquera un accumulateur de 61 mAh, tandis que le boitier de recharge afficherait une capacité de 472 mAh. On constate donc une nette amélioration par rapport aux premiers Galaxy Buds (58 mAh par écouteur et 252 mAh pour l'étui).

La réduction de bruit active de la partie sur les Galaxy Buds 2

Comme annoncé par de nombreuses fuites, la réduction de bruit active serait bel et bien de la partie. D'après Tim Schneeberg, il sera possible de configurer cette fonctionnalité sur l'appli dès la sortie des écouteurs. Et comme pour les Galaxy Buds Live, il semble bien que les Galaxy Buds 2 embarqueront plusieurs commandes rapides. Un tapotement simple permettra donc de lancer ou mettre en pause la musique, un double de jouer la chanson suivante, et un triple de jouer la chanson précédente.

Depuis l'application, vous serez libre d'activer ou non ces commandes rapides. En revanche et contrairement aux Galaxy Buds Pro, il serait impossible d'augmenter ou diminuer le volume directement sur les écouteurs. De fait, il faudrait passer impérativement par son smartphone. Pour rappel, Samsung a décidé de déclarer la guerre aux leakers après de multiples fuites concernant ses appareils à venir. Notez qu'Apple a pris des mesures similaires face aux fuites au sujet de l'iPhone 13.

Source : GitHub