Galaxy Book Pro, Go : lancement en mai, leur fiche technique fait surface

Selon le leaker WalkingCat, Samsung lancera les Galaxy Book Pro et Go d'ici le mois de mai. On découvre également leurs caractéristiques techiques. Le Galaxy Book Go sera PC ARM sous Windows 10. Le Galaxy Book Pro aura, lui, une puce Intel.

Samsung prépare l'arrivée de deux nouveaux Galaxy Book : les Galaxy Book Go et Galaxy Book Pro. La marque Book Go n'a été déposée qu'en décembre dernier. Grâce au leaker WalkingCat on découvre la fiche technique des deux appareils. Ainsi que leur fenêtre de lancement en mai 2021. Concrètement ces deux ordinateurs portables sont des PC, Always Connected et doté d'une puce ARM fabriquée par Qualcomm pour le Galaxy Book Go et un PC Intel doté d'un CPU Intel 11e génération pour le second.

Le Galaxy Book Go sous ARM ne sera néanmoins pas un Chromebook mais bien un vrai PC Windows 10. Le Galaxy Book Go embarquera un écran 14″ et tournera au choix sur une puce Snapdragon 7c ou 8cx, la plus puissante puce ARM à disposition des constructeurs de PC en 2021. Ce qui est en soit un peu décevant : la puce 8cx date de fin 2018 – soit une éternité dans l'industrie tech. Il s'agit d'une variante de la puce Snapdragon 855 des Samsung Galaxy S10 vendus aux Etats-Unis.

La fiche technique du Galaxy Book Go ARM contraste avec celle du Galaxy Book Pro Intel

Pour un peu compenser cela, Qualcomm a un peu overclocké la puce, dont le nom est désormais affublé d'un Gen X. Mais on ne peut s'empêcher de souligner que pour l'heure Windows 10 for ARM reste encore limité par rapport aux versions x86. Toutes les applications ne s'y lancent pas, et les applications x86 qui doivent être émulées sur la nouvelle architecture le sont au prix d'un impact significatif sur les performances.

Ce qui reste très frustrant, surtout lorsque l'on voit qu'avec les Macs M1 il est possible à la fois de passer sur architecture ARM et faire grimper les performances – à condition que les équipes software et hardware travaillent vraiment main dans la main. Le reste de la fiche technique devrait donner à la puce une certaine marge de manoeuvre, mais c'est sans doute du côté de futures mises à jour de Windows 10 et d'applications qu'il faudra tirer les améliorations les plus significatives côté performances et usabilité.

La version 7c aura 4 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS. La variante 8cx aura elle 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS. Par contraste on sait que le Galaxy Book Pro embarquera un écran 15,6″ AMOLED et tournera sous un CPU Intel 11e génération avec des configurations Core i5, i7 et i9. Ce processeur sera associé à un GPU Intel Iris X et Nvidia 450. Il prendra en charge les S-Pen, Thunderbolt 4, la 4G (en option), un écran externe, Samsung DeX et plus encore.